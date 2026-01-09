Espana agencias

Laia Sanz mantiene al Ebro Audax Motorsport entre los 20 primeros en la primera semana

Redacción deportes, 9 ene (EFE). Laia Sanz y Maurizio Gerini ya se encuentran en Riad, donde disfrutarán este sábado de una jornada de descanso tras una intensa primera semana del Rally Dakar, donde el equipo Ebro Audax Motorsport cerró esta fase inicial manteniéndose un día más entre los 20 primeros clasificados de la general de coches, ocupando la 18ª posición, a 25 minutos del top 15.

Este resultado permite al dúo hispano-italiano afrontar la segunda parte de la competición con confianza y la certeza de que su estrategia y rendimiento hasta el momento han sido sólidos.

Antes de poder relajarse, Sanz y Gerini tuvieron que superar una exigente sexta etapa que llevó a todos los participantes desde la región montañosa de Ha’il hasta la capital saudí, en un recorrido total de 915 kilómetros, de los cuales 326 fueron cronometrados.

Esta jornada, considerada la más larga de toda la edición, transcurrió íntegramente sobre arena y presentó un abanico de desafíos característicos del desierto: dunas de diferentes formas y alturas, algunas cortadas y técnicas, zonas con hierba de camello y tramos de pistas rápidas que pusieron a prueba la resistencia física y mental de los competidores.

En este contexto, Sanz y Gerini registraron el 26 mejor tiempo, a 21 minutos y 36 segundos del primero, el qatarí Nasser Al‑Attiyah, junto a su copiloto Fabian Lurquin, con Dacia.

La jornada de descanso en Riad permitirá al equipo recuperar fuerzas, revisar y ajustar el estado del Ebro S800 XRR y planificar con detalle la siguiente fase de la competición, en la que esperan consolidar su posición y escalar algunos puestos en la clasificación general.

Sanz y Gerini afrontan los próximos días con la ilusión intacta y la motivación reforzada, conscientes de que aún quedan etapas duras que exigirán concentración máxima, velocidad y resistencia. EFE

