Espana agencias

La riqueza de las familias crece un 9,5 % y alcanza en septiembre los 2,5 billones

Guardar

Madrid, 8 ene (EFECOM).- La riqueza financiera neta de las familias españolas, la diferencia entre ahorros y deudas que acumulan, se situó en 2,546 billones de euros en septiembre de 2025, un 9,5 % más que un año antes, y alcanzó un nuevo récord.

Según las cuentas Financieras de la Economía Española, publicadas este viernes por el Banco de España, la riqueza financiera representaba a septiembre del año pasado el 153,7 % del PIB, superando el 152,82 % a cierre de junio de 2025 y el 148,22 % de septiembre de 2024.

Los activos financieros de los hogares aumentaron en 249.700 millones de euros con respecto a un año antes y alcanzaron los 3,325 billones de euros, un 8,12 % más que a septiembre de 2024, y en relación al PIB se situaron en el 200,7 %, frente al 195,95 % de un año antes. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Mbappé, 12 goles contra el Barça y una deuda en los clásicos

Infobae

Hidalgo: “Tenemos que competir contra los mejores si queremos estar arriba"

Infobae

Kiplimo, Ngetich y el potente equipo keniano, rivales a batir en los Mundiales de cross

Infobae

El clásico Movistar-ElPozo Murcia marca la última jornada antes del parón por el Europeo

Infobae

La principal fuerza de izquierdas anuncia una moción de censura, la segunda contra Lecornu

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La “falta de control” del

La “falta de control” del Instituto Social de la Marina provoca que trabajadores del mar reciban a la vez subsidios por desempleo y otras ayudas incompatibles

La nueva financiación autonómica quiere incendiar el PP: la jugada de Pedro Sánchez antes de un ciclo electoral clave

La fragata ‘Almirante Juan de Borbón’ de la Armada lidera la misión de la OTAN en el norte de Europa: sale este sábado tras su retraso por el mal tiempo

Pedro Sánchez habla por teléfono con Delcy Rodríguez y Edmundo González: “España respalda una transición liderada por los venezolanos”

Albares habla con Marco Rubio tras la excarcelación de los presos españoles en Venezuela: “Además de un día de felicidad, también es un día de esperanza”

ECONOMÍA

La brecha invisible de la

La brecha invisible de la transición energética: el 84% de la energía renovable se produce en la España vaciada, pero sin dejar dinero a esas regiones

El nuevo modelo de financiación autonómica divide a las comunidades: más recursos, pero polémica por el reparto

Repsol expresa a Trump su disposición para aumentar por tres su producción en Venezuela si existen condiciones favorables

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 9 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España