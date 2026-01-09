La riqueza de las familias crece un 9,5 % y alcanza en septiembre los 2,5 billones

Madrid, 8 ene (EFECOM).- La riqueza financiera neta de las familias españolas, la diferencia entre ahorros y deudas que acumulan, se situó en 2,546 billones de euros en septiembre de 2025, un 9,5 % más que un año antes, y alcanzó un nuevo récord.

Según las cuentas Financieras de la Economía Española, publicadas este viernes por el Banco de España, la riqueza financiera representaba a septiembre del año pasado el 153,7 % del PIB, superando el 152,82 % a cierre de junio de 2025 y el 148,22 % de septiembre de 2024.

Los activos financieros de los hogares aumentaron en 249.700 millones de euros con respecto a un año antes y alcanzaron los 3,325 billones de euros, un 8,12 % más que a septiembre de 2024, y en relación al PIB se situaron en el 200,7 %, frente al 195,95 % de un año antes. EFECOM