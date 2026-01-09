La producción industrial en Alemania aumenta un 0,8 % en noviembre

Berlín, 9 ene (EFECOM).- La producción en el sector industrial alemán aumentó un 0,8 % en noviembre respecto al mes anterior, una vez ajustados los efectos estacionales y de calendario, según los datos provisionales de la Oficina Federal de Estadística, Destatis, publicados este viernes.

En comparación con el mismo mes de 2024, la producción en noviembre fue un 0,8 % superior tras el ajuste por calendario.

La evolución positiva de la producción en noviembre de 2025 se debe principalmente a los incrementos en la industria automotriz (un 7,8 % más respecto al mes anterior).

También contribuyeron positivamente al resultado global los aumentos en la ingeniería mecánica (3,2 %) y en el mantenimiento y montaje de maquinaria (10,5 %).

Por contra, el descenso de la generación de energía (una caída del 7,8 %) tuvo un efecto negativo.

Sin contar la energía y la construcción, la producción industrial aumentó en noviembre de 2025 un 2,1 % respecto a octubre de 2025.

En este contexto, la producción de bienes de inversión creció un 4,9 %.

En cambio, la producción de bienes intermedios disminuyó un 0,8 % y la de bienes de consumo, un 0,3 %.

Fuera de la industria, la producción en la construcción cayó un 0,8 %.

En las ramas industriales intensivas en energía, la producción disminuyó en noviembre un 1,5 % respecto a octubre .

En comparación con noviembre de 2024, la producción intensiva en energía fue en noviembre pasado un 3,3 % inferior. EFECOM