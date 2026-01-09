Espana agencias

La producción industrial en Alemania aumenta un 0,8 % en noviembre

Guardar

Berlín, 9 ene (EFECOM).- La producción en el sector industrial alemán aumentó un 0,8 % en noviembre respecto al mes anterior, una vez ajustados los efectos estacionales y de calendario, según los datos provisionales de la Oficina Federal de Estadística, Destatis, publicados este viernes.

En comparación con el mismo mes de 2024, la producción en noviembre fue un 0,8 % superior tras el ajuste por calendario.

La evolución positiva de la producción en noviembre de 2025 se debe principalmente a los incrementos en la industria automotriz (un 7,8 % más respecto al mes anterior).

También contribuyeron positivamente al resultado global los aumentos en la ingeniería mecánica (3,2 %) y en el mantenimiento y montaje de maquinaria (10,5 %).

Por contra, el descenso de la generación de energía (una caída del 7,8 %) tuvo un efecto negativo.

Sin contar la energía y la construcción, la producción industrial aumentó en noviembre de 2025 un 2,1 % respecto a octubre de 2025.

En este contexto, la producción de bienes de inversión creció un 4,9 %.

En cambio, la producción de bienes intermedios disminuyó un 0,8 % y la de bienes de consumo, un 0,3 %.

Fuera de la industria, la producción en la construcción cayó un 0,8 %.

En las ramas industriales intensivas en energía, la producción disminuyó en noviembre un 1,5 % respecto a octubre .

En comparación con noviembre de 2024, la producción intensiva en energía fue en noviembre pasado un 3,3 % inferior. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sadiq: “Corberán puede darme el impulso para sacar lo mejor de mí”

Infobae

Los vehículos asegurados crecen un 2,2 % en 2025, su mayor aumento interanual desde 2018

Infobae

El nuevo modelo de financiación aportará 16.000 millones adicionales a las autonomías

Infobae

Catorce detenidos y 7.800 litros de combustible incautados en un operativo en Huelva

Infobae

Detenidas 34 personas ligadas a la red nigeriana de ciberfraude por el mundo Black Axe

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez habla por teléfono

Pedro Sánchez habla por teléfono con Delcy Rodríguez y Edmundo González: “España respalda una transición liderada por los venezolanos”

Albares habla con Marco Rubio tras la excarcelación de los presos españoles en Venezuela: “Además de un día de felicidad, también es un día de esperanza”

Aterrizan en Madrid los cinco españoles encarcelados en Venezuela: “Hoy es un día feliz”

La Unión Europea da luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar las salvaguardas agrícolas

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

ECONOMÍA

Repsol expresa a Trump su

Repsol expresa a Trump su disposición para aumentar por tres su producción en Venezuela si existen condiciones favorables

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 9 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Pedro Sánchez reacciona al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur con una indirecta a Trump: “No todo son aranceles, amenazas y malas noticias”

Números ganadores del Super Once del 9 enero

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España