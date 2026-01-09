La nueva financiación autonómica dará a las comunidades casi 21.000 millones más en 2027

Madrid, 9 ene (EFE).- La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el sistema de financiación autonómica que ha presentado este viernes reportará al conjunto de comunidades de régimen común 20.975 millones de euros más en 2027 que si se mantuviera el modelo vigente.

En una rueda de prensa, la titular de Hacienda ha señalado también que los recursos que el nuevo sistema aportará a estas comunidades (todas menos Navarra y País Vasco) alcanzará ese año 2027, en que entraría en vigor si finalmente se aprueba, los 224.507 millones de euros, más de un 47 % más que los 152.484 millones de 2023, que es el ultimo ejercicio liquidado.

Montero presentará este nuevo modelo a las comunidades autónomas esta propuesta de modelo en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado para el miércoles para la próxima semana. EFE