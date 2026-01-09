La nieve mantiene 17 carreteras de la red secundaria afectadas, 6 de ellas cerradas

Madrid, 9 ene (EFE).- La nieve y el hielo afectan en la madrugada de este viernes a 17 carreteras, ninguna en la red principal, de las que seis están cerradas en diferentes puntos de Granada, Asturias, Salamanca y Navarra.

Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), además de esas seis carreteras en nivel negro, a la una de la mañana también hay 10 en nivel rojo -en las que es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno y se restringe el paso a autobuses y vehículos pesados- en Andalucía, Castilla y León y Cantabria.

Las carreteras cerradas son la A-4025 en Granada, en las cercanías de Sierra Nevada; en Asturias la AS-112 en Puerto de San Isidoro y la LN-8 en Los Pontones-El Quempu, y en Salamanca la DSA-191 en Candelario.

Además, la nieve ha obligado a cerrar en Navarra la NA-2011 en Pikatua y la NA-2012 en Muskilda-Irati.

La DGT aconseja consultar la información del tiempo y del tráfico antes de emprender viaje y llevar cadenas o neumáticos de invierno.

Tráfico ha pedido precaución en la jornada de este viernes ya que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activados avisos naranja por nevadas en Navarra y Huesca y amarillos en León, Asturias y Lleida. EFE