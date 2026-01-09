Espana agencias

La nieve mantiene 17 carreteras de la red secundaria afectadas, 6 de ellas cerradas

Guardar

Madrid, 9 ene (EFE).- La nieve y el hielo afectan en la madrugada de este viernes a 17 carreteras, ninguna en la red principal, de las que seis están cerradas en diferentes puntos de Granada, Asturias, Salamanca y Navarra.

Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), además de esas seis carreteras en nivel negro, a la una de la mañana también hay 10 en nivel rojo -en las que es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno y se restringe el paso a autobuses y vehículos pesados- en Andalucía, Castilla y León y Cantabria.

Las carreteras cerradas son la A-4025 en Granada, en las cercanías de Sierra Nevada; en Asturias la AS-112 en Puerto de San Isidoro y la LN-8 en Los Pontones-El Quempu, y en Salamanca la DSA-191 en Candelario.

Además, la nieve ha obligado a cerrar en Navarra la NA-2011 en Pikatua y la NA-2012 en Muskilda-Irati.

La DGT aconseja consultar la información del tiempo y del tráfico antes de emprender viaje y llevar cadenas o neumáticos de invierno.

Tráfico ha pedido precaución en la jornada de este viernes ya que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activados avisos naranja por nevadas en Navarra y Huesca y amarillos en León, Asturias y Lleida. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Copa Airlines reanuda los vuelos a Caracas "tras la mejora en las condiciones operativas"

Infobae

Leyendas de Argentina y Uruguay se enfrentan en la playa de Punta del Este

Infobae

Banco Central de Perú mantiene tasa de interés de referencia en 4,25 % por quinto mes

Infobae

Colombia cerró 2025 con una inflación del 5,1 %, levemente menor que la de 2024

Infobae

Bolivia destaca como "trascendental" la visita del presidente del BID la próxima semana

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez habla por teléfono

Pedro Sánchez habla por teléfono con Delcy Rodríguez y Edmundo González: “España respalda una transición liderada por los venezolanos”

Albares habla con Marco Rubio tras la excarcelación de los presos españoles en Venezuela: “Además de un día de felicidad, también es un día de esperanza”

Aterrizan en Madrid los cinco españoles encarcelados en Venezuela: “Hoy es un día feliz”

La Unión Europea da luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar las salvaguardas agrícolas

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los números

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 9 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Pedro Sánchez reacciona al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur con una indirecta a Trump: “No todo son aranceles, amenazas y malas noticias”

Números ganadores del Super Once del 9 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España