La mayor patronal de Brasil, entusiasmada tras el aval de la UE al acuerdo con Mercosur

São Paulo, 9 ene (EFECOM).- La patronal empresarial más influyente de Brasil manifestó este viernes su "entusiasmo" tras el apoyo mayoritario de los países de la Unión Europea (UE) al acuerdo de libre comercio con el Mercosur, que podría firmarse la semana próxima en Paraguay.

En un comunicado, la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (FIESP), que representa a más de 150.000 empresas, reconoció que el texto final del acuerdo "no es perfecto", pero es fruto de un "consenso de intereses entre 31 países" que "cambiará sustancialmente la forma" en la que las compañías de ambos bloques "hacen negocios".

El acuerdo alcanzado este viernes por los 27 países de la UE fue posible gracias a la aprobación de unas salvaguardas que mejoran la protección de los agricultores europeos, que se han manifestado en reiteradas oportunidades en contra del pacto.

Asimismo, la patronal brasileña instó a las partes a "firmar y ratificar" el acuerdo, que llevó unos 25 años de negociaciones, para que las directrices "económicas y comerciales entren en vigencia lo más rápido posible".

El presidente de la federación, Paulo Skaf, enfatizó que la firma no es el destino final, sino el punto de partida para una reestructuración de la industria brasileña, que deberá "buscar la excelencia de puertas para dentro" mediante la innovación y la productividad, y así poder competir con los estándares europeos.

Y aseguró que la patronal se encargará de asegurar la igualdad de condiciones y oportunidades para que "el emprendedor nacional pueda prosperar y extraer el máximo provecho" del acuerdo que congrega a más de 700 millones de personas de ambos lados del Atlántico.

En 2024, las exportaciones brasileñas hacia el bloque europeo crecieron un promedio de 10 %, alcanzando los 48.300 millones de dólares, lo que ha consolidado a Brasil como el 14° mayor proveedor de la Unión Europea, según datos de la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de Brasil. EFECOM

