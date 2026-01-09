La Liga F guardará un minuto de silencio por Fernando Martín y su familia

Valencia, 9 ene (EFE).- La Liga F ha decretado un minuto de silencio en todos los partidos de la jornada 15 en memoria de Fernando Martín, segundo entrenador del Valencia Femenino la pasada temporada y actual entrenador del filial valencianista, fallecido en Indonesia.

El minuto de silencio también irá destinado en memoria de sus tres hijos, dos de ellos aparecidos sin vida y otro desaparecido tras el naufragio de la embarcación en la que se encontraban durante un viaje en Indonesia, según anunció la competición en un comunicado este viernes.

Desde la Liga F expresaron “el más profundo pesar y consternación ante una pérdida tan devastadora” y trasladaron el pésame a sus familiares y allegados, así como al Valencia y a toda su estructura deportiva. EFE

