La inflación interanual en República Dominicana fue de 4,95 % en diciembre

Santo Domingo, 8 ene (EFECOM).- El Banco Central de la República Dominicana informó este jueves que el país registró una inflación interanual de 4,95 % en diciembre, con lo cual se mantiene dentro de los parámetros del programa monetario de 4,0 % ± 1,0 % por 32 meses consecutivos.

En lo que respecta a la inflación subyacente, en el mes de diciembre esta se situó en 0,63 %, menor al aumento observado en el IPC general, lo que obedece a que el índice subyacente excluye bienes de consumo de alta volatilidad, como el pollo fresco y los plátanos.

En ese tenor, afirmó el organismo regular en una nota, la inflación subyacente interanual se situó en 4,85 %, también dentro del objetivo establecido por el Banco Central de 4,0 % ± 1,0 %.

Este último indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.

Esto, según el banco, explicado en gran medida por la combinación del impacto rezagado de las condiciones climáticas adversas sobre la producción de algunos rubros agropecuarios, que fueron afectados por las intensas lluvias incluyendo las asociadas a la tormenta Melissa, con una mayor demanda estacional de bienes durante la temporada navideña.

En cuanto al mes de diciembre de 2025, la inflación registró un incremento del 0,84 % atribuido por el Banco Central, principalmente, a los aumentos observados en el grupo alimentos y bebidas no alcohólicas.

Dentro de este grupo se destacan las alzas de precios del pollo fresco, artículo de alta ponderación en la canasta familiar, que vio afectado su ciclo de producción debido a las razones antes expuestas.

Adicionalmente, continuaron incidiendo los incrementos en los precios de los plátanos en sus distintas variedades, los ajíes y los tomates, cuyas plantaciones resultaron impactadas adversamente por los fenómenos atmosféricos.EFECOM