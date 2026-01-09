La borrasca Goretti deja en Galicia olas de hasta 6 metros y vientos de más de 100km/h

Santiago de Compostela, 9 ene (EFE).- La borrasca Goretti mantiene este viernes en alerta naranja a parte de Galicia por temporal costero, con olas de hasta 6 metros de altura, y ha dejado rachas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora en varios puntos de la comunidad.

Según los datos de Meteogalicia, a las 8:00 horas se registró en Penedo do Galo, en Viveiro (Lugo), una racha de 114 kilómetros por hora, mientras que 50 minutos después Punta Candieira, en Cedeira (A Coruña), anotaba vientos de 110,6 kilómetros por hora.

Las costas de A Coruña y Lugo son las más afectadas por el temporal que, debido a los avisos emitidos por las entidades meteorológicas, han llevado a la Xunta por segundo día consecutivo a decretar la alerta naranja y a suspender toda la actividad deportiva en el mar.

Goretti, que está situada entre el Paso de Calais y Países Bajos, deja un día de "abrir y cerrar los paraguas" en la comunidad, según ha señalado Meteogalicia.

También ha provocado un aviso amarillo por nieve en la Montaña de Lugo a partir de mediodía, con acumulaciones de más de 5 centímetros a partir de los 1.000 metros de altitud.

Las temperaturas ya han empezado a descender y, en la primera mitad de la jornada del viernes, la mínima gallega se ha registrado en A Fonsagrada (Lugo), con 3,2 grados a las 11:00.

Por el momento no se han notificado grandes incidencias relacionadas con el temporal, más allá de algún árbol caído, y según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT) no hay carreteras afectadas.

Los avisos de Meteogalicia se extenderán también al sábado, aunque serán amarillos, por nieve en la Montaña de Lugo y por oleaje en la Costa da Morte, la Mariña lucense y la costa noroeste de A Coruña, con olas de hasta 5 metros, mientras que el domingo hay avisos amarillos por viento.

Los efectos de Goretti se irán disipando el fin de semana y darán paso a una semana lluviosa.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avanzado que la semana que viene se esperan precipitaciones con "acumulados significativos" en la comunidad gallega, debido al paso de varios frentes asociados a borrascas atlánticas. EFE

(foto) (vídeo)