La bolsa española baja el 0,03 % con Wall Street y las plazas europeas al alza

Madrid, 9 ene (EFECOM).- La bolsa española ha bajado este viernes el 0,03 % y continúa por encima de 17.600 puntos a pesar de la subida de Wall Street y de las plazas europeas.

El principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, ha cedido 5,7 puntos, ese 0,03 %, hasta 17.649 puntos. En la semana sube el 0,89 % y gana el 1,97 % desde el comienzo de año.

La subida del 0,4 % de Wall Street al cierre nacional y de las plazas europeas no ha podido impedir una nueva bajada de la bolsa española. El barril de petróleo Brent ganaba el 2,44 %, hasta 63,5 dólares.

De los grandes valores han bajado Telefónica, el 1,04 %; Inditex, el 0,56 %, e Iberdrola, el 0,21 %. Subieron BBVA, el 1,89 % (tercer puesto por ganancias del IBEX); Repsol, el 0,89 % (quinto), y Banco Santander, el 0,39 %. EFECOM

