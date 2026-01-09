La Bolsa de Shanghái gana un 0,92 % y la de Shenzhen, un 1,15 %

Shanghái (China), 9 ene (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó hoy un 0,92 % tras sumar 37,45 puntos, hasta los 4.120,43.

Por su parte, el parqué de Shenzhen se anotó 160,67 unidades (+1,15 %) y finalizó con 14.120,15. EFECOM