La Bolsa de Londres sube 0,80 % y cierra con récord tras posible fusión Glencore-Rio Tinto

Londres, 9 ene (EFECOM).- La Bolsa de Londres subió este viernes un 0,80 % aupada por la reanudación de las negociaciones para una posible fusión entre las mineras Glencore y Rio Tinto, ambas cotizadas en el parqué británico, en una jornada en la que tanto el FTSE-100 como el FTSE-250 marcaron nuevamente récord.

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE-100 o 'footsie', avanzó 79,91 puntos hasta los 10.124,60, sumando un nuevo máximo histórico para el selectivo.

Por su parte, el índice secundario, o FTSE-250, que aglutina a empresas más pequeñas -generalmente británicas-, sumó un 0,63 % o 144,50 puntos, también logró su mayor puntuación al rebasar por primera vez la barrera psicológica de los 23.000 puntos, hasta cerrar en 23.036,80.

La minera anglo-suiza Glencore lideró las ganancias en Londres y sus acciones repuntaron un 9,60 % después de que este viernes haya retomado las conversaciones con Rio Tinto sobre una posible fusión para crear la que sería la mayor compañía minera del mundo, algo después de un año de que fracasaran las primeras negociaciones.

La también minera Antofagasta estuvo igualmente en el podio, después de sumar un 4,11 %, junto al grupo de venta de automóviles Auto Trader, que agregó un 3,81 %.

Pero para los inversores, el apetito comprador por Glencore tuvo su contraparte en las acciones de Rio Tinto, que bajaron hoy un 3,04 %, mientras que la también minera Endeavour (-4,98 %) estaba hoy entre las peores paradas de la jornada, tras la cadena de supermercados Sainsbury´s (-5,29 %).

Londres cierra al alza una semana histórica en la que el FTSE-100 superó por primera vez los 10.000 puntos al cierre y acumuló en los pasados cinco días varios máximos históricos, principalmente impulsado por las compañías mineras y de materias primas. EFECOM

EFE

