Kospi surcoreano encadena sexto cierre consecutivo al alza gracias a defensa y vehículos

Seúl, 9 ene (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subió un 0,75 % este viernes, encadenando su sexto cierre consecutivo al alza gracias a los avances en los sectores del automóvil, la defensa y las navieras.

El indicador sumó 33,95 puntos, hasta ubicarse en 4.586,32 enteros, en una jornada en la que se negociaron 23,04 billones de wones (unos 13.562 millones de euros).

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, avanzó un 0,41 %, o 3,86 puntos, hasta ubicarse en 947,92 unidades.

Las empresas de automóviles, defensa y de construcción naval lideraron las ganancias, que se moderaron en parte por la recogida de beneficios de los inversores en el sector de los semiconductores.

El principal fabricante de vehículos del país, Hyundai Motor, sumó un 7,49 %, y su empresa hermana Kia avanzó un 6,65 %.

La naviera Hyundai Heavy creció un 4,64 %, y el gigante de la defensa Hanwha Aerospace se disparó un 11,38 %.

En el sector de los chips, Samsung Electronics, valor de referencia local, avanzó un leve 0,14 %, mientras su principal rival, SK Hynix, bajó un 1,59 %.

El fabricante de aeronaves Korea Aerospace Industries creció además un 4,9 %.

El won se depreció frente al dólar y se cambiaba al cierre a 1.457,6 unidades, 7 wones más que en la sesión previa. EFECOM