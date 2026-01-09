Espana agencias

Juanmi: "Andamos justos"

Guardar

Getafe (Madrid), 9 ene (EFE).- Juanmi Jiménez, delantero del Getafe, admitió este viernes, tras perder 1-2 ante la Real Sociedad, que su equipo, con varios jugadores lesionados, anda justo de efectivos y afirmó que espera que recupere efectivos para conseguir el objetivo de la permanencia.

Juanmi, autor del gol de su equipo, lamentó el estado de la plantilla del Getafe, que jugó ante la Real Sociedad con seis ausencias por lesiones y sanciones y con ocho jugadores del filial en la convocatoria.

"Tenemos una plantilla que con lesiones y demás andamos justos. Pero estamos compitiendo. Hay chavales del filial que se dejan la vida. Ojalá que recuperemos pronto jugadores para conseguir el objetivo entre todos", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

Sobre el partido, afirmó que "fue una pena" que Mikel Aramburu marcara el tanto de la Real Sociedad en el minuto 96 y resaltó que su equipo había hecho "un gran esfuerzo para conseguir el punto".

"En casa puntuar siempre es positivo y se nos escapa al final del partido. Además, en una jugada a balón parado, que está siendo un poco nuestro déficit esta temporada. Tenemos que mejorar mucho en eso", señaló.

"Nuestro equipo compite en cada partido como si fuera el último. Eso da opciones de estar en el partido hasta el último instante. Queríamos los tres puntos, pero estamos concediendo en jugadas a balón parado, cosa que antes no pasaba. Nos tenemos que hacer fuertes en casa para sumar de tres en tres", agregó.

Por último, habló de su gol: "Una alegría. Tuve una lesión, no conseguía encontrar ese ritmo y esa continuidad que necesita el jugador para coger confianza. Al final entrenando y cogiendo minutos voy a coger el nivel. Es lo que quiero. Estoy muy centrado. Ojalá que a partir de ahora lleguen goles y subamos posiciones en la tabla". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Se aplaza el Bulls-Heat por condensación en la pista del United Center

Infobae

Poupet: Nuestro tiro nos ha penalizado

Infobae

Las acciones de la matriz de Uniqlo se disparan un 9 % tras buenos resultados trimestrales

Infobae

Los accionistas del hongkonés Hang Seng Bank aprueban la propuesta de compra de HSBC

Infobae

Pascual: "El equipo destila una solidez que le permite ganar sin ser brillante"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez habla por teléfono

Pedro Sánchez habla por teléfono con Delcy Rodríguez y Edmundo González: “España respalda una transición liderada por los venezolanos”

Albares habla con Marco Rubio tras la excarcelación de los presos españoles en Venezuela: “Además de un día de felicidad, también es un día de esperanza”

Aterrizan en Madrid los cinco españoles encarcelados en Venezuela: “Hoy es un día feliz”

La Unión Europea da luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar las salvaguardas agrícolas

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los números

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 9 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Pedro Sánchez reacciona al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur con una indirecta a Trump: “No todo son aranceles, amenazas y malas noticias”

Números ganadores del Super Once del 9 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España