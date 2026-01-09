Juanmi: "Andamos justos"

Getafe (Madrid), 9 ene (EFE).- Juanmi Jiménez, delantero del Getafe, admitió este viernes, tras perder 1-2 ante la Real Sociedad, que su equipo, con varios jugadores lesionados, anda justo de efectivos y afirmó que espera que recupere efectivos para conseguir el objetivo de la permanencia.

Juanmi, autor del gol de su equipo, lamentó el estado de la plantilla del Getafe, que jugó ante la Real Sociedad con seis ausencias por lesiones y sanciones y con ocho jugadores del filial en la convocatoria.

"Tenemos una plantilla que con lesiones y demás andamos justos. Pero estamos compitiendo. Hay chavales del filial que se dejan la vida. Ojalá que recuperemos pronto jugadores para conseguir el objetivo entre todos", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

Sobre el partido, afirmó que "fue una pena" que Mikel Aramburu marcara el tanto de la Real Sociedad en el minuto 96 y resaltó que su equipo había hecho "un gran esfuerzo para conseguir el punto".

"En casa puntuar siempre es positivo y se nos escapa al final del partido. Además, en una jugada a balón parado, que está siendo un poco nuestro déficit esta temporada. Tenemos que mejorar mucho en eso", señaló.

"Nuestro equipo compite en cada partido como si fuera el último. Eso da opciones de estar en el partido hasta el último instante. Queríamos los tres puntos, pero estamos concediendo en jugadas a balón parado, cosa que antes no pasaba. Nos tenemos que hacer fuertes en casa para sumar de tres en tres", agregó.

Por último, habló de su gol: "Una alegría. Tuve una lesión, no conseguía encontrar ese ritmo y esa continuidad que necesita el jugador para coger confianza. Al final entrenando y cogiendo minutos voy a coger el nivel. Es lo que quiero. Estoy muy centrado. Ojalá que a partir de ahora lleguen goles y subamos posiciones en la tabla". EFE