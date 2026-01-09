Espana agencias

Juan Carlos Amorós: "Me hubiera gustado que estuviera el Barcelona en la Champions Cup"

Nueva York, 9 ene (EFE).- El técnico del NJ/NY Gotham de la NWSL, Juan Carlos Amorós, comentó este viernes que le hubiera gustado tener al Barcelona en la FIFA Women's Champions Cup, el primer torneo intercontinental de fútbol femenino a nivel de clubes que se disputa este enero en Inglaterra.

"Como español, claro que me hubiera gustado que en vez del Arsenal estuviera el Barcelona en el torneo. El Arsenal es el principal favorito, pero todos aún tenemos que jugar nuestros partidos", señaló Juan Carlos Amorós en una rueda de prensa.

Amorós explicó que para su equipo es "muy valioso" poder pasar estas semanas en Europa, ya que les sirve para "competir contra equipos nuevos y de muchos estilos distintos, de países como Suecia, Alemania o España".

En este sentido, Amorós recordó que en la NWSL siempre acaban jugando "contra los mismos equipos" y que tienen que viajar "muy lejos" para disputar más encuentros con otros clubes, como cuando se enfrentan a equipos mexicanos.

Su equipo se proclamó campeón de la NWSL después de vencer al Washington Spirit de Adrián González en la final, así como también vigente campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf, estatus que le dio billete a la Champions Cup.

El NJ/NY Gotham de Amorós, que está de pretemporada, se encuentra actualmente en Sotogrande (Cádiz, España) preparándose para la Champions Cup, primer torneo intercontinental de fútbol femenino a nivel de clubes que enfrenta a los campeones de las seis conferedaciones de FIFA.

La primera edición de la Champions Cup se disputará en Inglaterra a finales de enero, con la final el 1 de febrero en el Emirates Stadium, campo del Arsenal, actual campeón de Europa.

Antes, el NJ/NY Gotham de Amorós buscará un puesto en la final en su partido contra el Corinthians brasileño el 28 de enero en Brentford, mientras que en la otra semifinal, el Arsenal se verá las caras contra el FAR Rabat marroquí.

La Champions Cup femenina será la competición homónima a la Copa Intercontinental masculina, pues enfrenta a los campeones de cada conferencia FIFA.

Esta nueva competición se enmarca dentro de las políticas de la FIFA de equiparar las competiciones femeninas a las masculinas, pues el máximo organismo del fútbol mundial también anunció que, además de la Champions Cup, en 2028 organizará la primera edición del Mundial de Clubes femenino. EFE

