Inmocemento y sus socios venden Keystone Cement Company a Titan America por 266 millones

Madrid, 9 ene (EFECOM).- Inmocemento, cabecera del área de cemento del grupo FCC, y sus socios han llegado a un acuerdo vinculante con Titan America para venderle el 100 % de la compañía Keystone Cement Company -que cuenta con una fábrica en Pensilvania (EEUU)- por unos 266 millones de euros (310 millones de dólares estadounidenses).

Esta operación, que se lleva a cabo a través de Cementos Portland Valderrivas (participada al 99,52 % por Inmocemento), puede conllevarle una entrada de fondos aproximada de 105 millones (123 millones de dólares) y una plusvalía estimada de 55 millones (64 millones de dólares), según ha apuntado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La transacción, neta de deuda, está sujeta al cumplimiento de los ajustes post cierre habituales en este tipo de operaciones.

Con todo ello, se prevé que el cierre completo de la operación tenga lugar en el segundo semestre de 2026.

Keystone Cement Company está participada en un 45 % por Cementos Portland Valderrivas, en un 41 % por Fortaleza USA y en un 14 % por Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita y cuenta con una planta en Bath (Pensilvania).

Ya en noviembre, Inmocemento, a través de Cementos Portland Valderrivas, llegó a un acuerdo con sus socios en la cementera Giant para venderla, una operación que le supondrá una entrada en caja de 190 millones de euros (200 millones de dólares) y una plusvalía de 137 millones de euros (145 millones de dólares).

El acuerdo de venta suscrito con Heidelberg Materials North America valoraba la empresa en cerca de 568 millones de euros.

Cementos Portland Valderrivas tenía una participación del 45 % en Giant Cement Holding y también estaban en el accionariado Fortaleza y Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita.

Este acuerdo con Heidelberg abarcaba la adquisición del 100 % del capital social de Giant Cement Holding y de sus filiales, excepto la planta de Keystone y algún otro activo inmobiliario, que se segregarían antes del cierre.

Inmocemento debutó en bolsa el pasado 12 de noviembre de 2024, concentra el 80 % de la unidad inmobiliaria FCYC, así como el 99 % de Cementos Portland Valderrivas. EFECOM