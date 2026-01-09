Inexo El Salvador viaja a Lisboa para disputar con Os Belenenses la Copa Ibérica

Valladolid, 9 ene (EFE).- El equipo Inexo El Salvador de Valladolid viaja a Lisboa para disputar este domingo (13.00 horas de España) la final de la Copa Ibérica ante Os Belenenses, campeón de liga de su país en la pasada temporada, al igual que los vallisoletanos de la española.

Dada la importancia de la cita, el conjunto blanquinegro se ha ejercitado durante la época navideña para llegar a la misma con la máxima preparación y también con la ilusión que supone volver a jugar la competición peninsular, en este caso, en campo luso.

Según ha explicado el técnico del cuadro colegial, Álvaro Gorostiza, "se ha planteado este encuentro con la máxima responsabilidad y con muchas ganas, ya que se trata de una competición diferente, ante un rival distinto, con el que no se juega a menudo, de ahí que no se tenga tanta información como en los compromisos nacionales".

"Aun así, sabemos que Os Belenenses es un conjunto muy aguerrido y fuerte, que ya le puso las cosas difíciles al VRAC la pasada campaña y que ganó la liga portuguesa con resultados muy abultados. Es un rival muy duro en su delantera y muy bueno en las fases estáticas, sobre todo, en el maul y la melé", analizó.

El preparador vallisoletano defendió que si su equipo es capaz de explotar sus puntos fuertes "se les puede hacer mucho daño", aunque es consciente de que "es una final y, como tal, los pequeños detalles son los que van a contar".

Para esta trascendental cita, Gorostiza no podrá contar con Jaime Powys, quien se recupera de una fractura en su clavícula, ni con Santi Ortega ni Lucas Santa Cruz o Fernando Romanos, pero sí con el internacional con Iberians Matheo Triki y los campeones de Europa M18 Martín Toca y Alfonso Enciso.

Así, la convocatoria para este choque estará formada por: David Alonso, David Barrios, Clement Fontaine, Nacho Vega, Rodrigo Pelaz, Martín Toca, Alfonso Enciso, Rodrigo Fernández, Diego González, Matheo Triki, Juan Martínez, Jerónimo Alonso, Jacobo Ruiz, Bauti Arranz, Reuben Du Plooy, Dani Chico, Javier Coronel, Unax Zuriarrain, Julio Sanz, Martín Peña, Saúl Alonso, Martin Du Toit y Facu Munilla. EFE

mim/mr/asc