Espana agencias

Illa y Junqueras escenifican el pacto de financiación con un encuentro en el Palau

Guardar

Barcelona, 9 ene (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han escenificado este viernes el acuerdo alcanzado en torno al nuevo sistema de financiación, con un apretón de manos y un encuentro en el Palau de la Generalitat.

Sobre las nueve de la mañana, Illa ha recibido a Junqueras en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, antes de pasar a su despacho para celebrar su encuentro, un día después de que el máximo dirigente de ERC se reuniese con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa, para cerrar el acuerdo de financiación, que aportará unos 4.700 millones de euros adicionales para Cataluña.

Tras su encuentro con Junqueras, y en paralelo a la comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en Madrid, para explicar el nuevo modelo, Illa recibe también en el Palau de la Generalitat a la presidenta del grupo de Comuns en el Parlamento de Cataluña, Jéssica Albiach.

A las 12:30 horas, Illa ofrecerá una declaración institucional para pronunciarse sobre el nuevo sistema de financiación, mientras que Junqueras comparecerá en rueda de prensa a las 11:15 horas desde la sede de ERC en Barcelona.

Por la tarde, el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, darán detalles del nuevo modelo a representantes de los grupos parlamentarios catalanes y, posteriormente, harán lo mismo -junto a Illa- con representantes de los agentes económicos y sociales de Cataluña. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sadiq: “Corberán puede darme el impulso para sacar lo mejor de mí”

Infobae

Los vehículos asegurados crecen un 2,2 % en 2025, su mayor aumento interanual desde 2018

Infobae

La producción industrial en Alemania aumenta un 0,8 % en noviembre

Infobae

El nuevo modelo de financiación aportará 16.000 millones adicionales a las autonomías

Infobae

Catorce detenidos y 7.800 litros de combustible incautados en un operativo en Huelva

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez habla por teléfono

Pedro Sánchez habla por teléfono con Delcy Rodríguez y Edmundo González: “España respalda una transición liderada por los venezolanos”

Albares habla con Marco Rubio tras la excarcelación de los presos españoles en Venezuela: “Además de un día de felicidad, también es un día de esperanza”

Aterrizan en Madrid los cinco españoles encarcelados en Venezuela: “Hoy es un día feliz”

La Unión Europea da luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar las salvaguardas agrícolas

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

ECONOMÍA

Repsol expresa a Trump su

Repsol expresa a Trump su disposición para aumentar por tres su producción en Venezuela si existen condiciones favorables

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 9 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Pedro Sánchez reacciona al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur con una indirecta a Trump: “No todo son aranceles, amenazas y malas noticias”

Números ganadores del Super Once del 9 enero

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España