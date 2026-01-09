Illa y Junqueras escenifican el pacto de financiación con un encuentro en el Palau

Barcelona, 9 ene (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han escenificado este viernes el acuerdo alcanzado en torno al nuevo sistema de financiación, con un apretón de manos y un encuentro en el Palau de la Generalitat.

Sobre las nueve de la mañana, Illa ha recibido a Junqueras en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, antes de pasar a su despacho para celebrar su encuentro, un día después de que el máximo dirigente de ERC se reuniese con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa, para cerrar el acuerdo de financiación, que aportará unos 4.700 millones de euros adicionales para Cataluña.

Tras su encuentro con Junqueras, y en paralelo a la comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en Madrid, para explicar el nuevo modelo, Illa recibe también en el Palau de la Generalitat a la presidenta del grupo de Comuns en el Parlamento de Cataluña, Jéssica Albiach.

A las 12:30 horas, Illa ofrecerá una declaración institucional para pronunciarse sobre el nuevo sistema de financiación, mientras que Junqueras comparecerá en rueda de prensa a las 11:15 horas desde la sede de ERC en Barcelona.

Por la tarde, el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, darán detalles del nuevo modelo a representantes de los grupos parlamentarios catalanes y, posteriormente, harán lo mismo -junto a Illa- con representantes de los agentes económicos y sociales de Cataluña. EFE

