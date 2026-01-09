Espana agencias

Illa pide responsabilidad para no bloquear una financiación "solidaria" y sin privilegios

Barcelona, 9 ene (EFECOM).- El presidente catalán, Salvador Illa, ha hecho este viernes un llamamiento a la responsabilidad al conjunto de las fuerzas políticas para que no bloqueen una nueva financiación que considera "justa" porque beneficia a todas las comunidades y con la que Cataluña seguirá siendo "solidaria" sin pedir "privilegios".

En una declaración institucional desde la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, Illa ha valorado el acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación, que supondrá 4.686 millones de euros adicionales para Cataluña, según Hacienda.

Después de reunirse a primera hora de la mañana con Junqueras y, posteriormente, con la presidenta de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, Illa ha ratificado esta cifra, que le permitirá dar un "salto cualitativo y cuantitativo", al disponer de "los recursos para desarrollar con garantías y con la máxima ambición su autogobierno".

"El nuevo modelo de financiación es bueno para Cataluña y para el conjunto de España", ha afirmado Illa, que ha asegurado que Cataluña "será solidaria de acuerdo con su capacidad".

Por ello, ha hecho un llamamiento al conjunto de las fuerzas políticas para situarse todo el mundo "al lado de la esperanza, no de la frustración; al lado de la política útil y de las soluciones, no de la política del bloqueo y de los problemas". EFECOM

