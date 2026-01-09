Hoy será noticia. Martes, 10 de enero

PARTIDOS PP

Vivienda y seguridad, ejes centrales de la XXVIII interparlamentaria del PP en A Coruña

A Coruña (EFE).- El Partido Popular celebra este fin de semana en A Coruña una reunión interparlamentaria con diputados, senadores y dirigentes autonómicos en la que se abordarán temas como la financiación autonómica, la vivienda, la seguridad, el empleo y la regeneración democrática.

El PP ha elegido el lema 'Por lo importante' para su XXVIII interparlamentaria, que será clausurada el domingo por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.

EH BILDU ASAMBLEA

EH Bildu define su estrategia en su Asamblea General

Bilbao (EFE).- El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, abre la Asamblea General de la formación soberanista, que define su estrategia para 2026, hace balance de la iniciativa 'diálogo nacional'

El encuentro aborda también la elaboración de sus programas sobre asuntos como la vivienda y los servicios públicos.

DELITOS ODIO

Los Mossos se desplegarán para evitar enfrentamientos y detectar odio en acto ultra

Barcelona (EFE).- Los Mossos d'Esquadra se desplegarán para evitar enfrentamientos entre grupos antagónicos con motivo de la inauguración prevista para hoy del primer local en Barcelona del grupo ultra Núcleo Nacional y estarán atentos por si se profieren discursos de odio, xenofobia o racistas, para actuar en consecuencia.

El grupo ultra Núcleo Nacional ha anunciado en sus redes sociales que este sábado, 10 de enero, abrirá oficialmente su delegación en Barcelona, lo que ha motivado una concentración de repulsa por parte de la organización "Som Antifeixistes", con el lema "No pasarán".

REYES MAGOS

Un pequeño pueblo de Palencia despedirá el sábado a los Reyes Magos en cabalgata solidaria

Palencia (EFE).- La localidad palentina de Becerril de Campos tiene previsto celebrar el próximo sábado una cabalgata para despedir a los Reyes Magos, que además de ser la única en el mundo después del 5 de enero, es solidaria e inclusiva.

La iniciativa surgió en 2024 y ha ido consolidándose y consiguiendo más repercusión dentro y fuera de España, han afirmado desde la organización, que corre a cargo de La Ruta de las Ilusiones y el Ayuntamiento de Becerril de Campos, con la colaboración de la Diputación de Palencia y Palencia Turismo.

BUQUE ELCANO

El buque escuela Elcano emprende desde Cádiz su 98 crucero de instrucción

Cádiz (EFE).- El buque escuela de la Armada 'Juan Sebastián de Elcano' se prepara para zarpar este sábado del puerto de Cádiz para iniciar su 98 crucero de instrucción, una singladura en la que atravesará dos veces el océano Atlántico para completar la formación de 73 guardiamarinas.

Como cada año, la dotación y los guardiamarinas del velero cumplen desde este viernes los ritos de despedida, como la recepción que les ha ofrecido el alcalde de Cádiz, Bruno García, en el Ayuntamiento.

METEOROLOGÍA MONTAÑA

Peligro de aludes en Picos de Europa por nieve reciente, viento fuerte y capas débiles

León (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido el Boletín de Peligro de Aludes (BPA) para el Parque Nacional de los Picos de Europa, con una previsión de peligro "notable" (grado 3 sobre 5 de la escala europea) durante todo el fin de semana, por la combinación de nieve reciente, formación de placas de viento y la presencia de capas débiles persistentes en el manto nivoso.

El boletín, elaborado por el Grupo de Predicción y Vigilancia de Zaragoza y los observadores del parque, advierte de que el nivel de riesgo será notable tanto el sábado y el domingo, con escenarios que podrían dar lugar a aludes de tamaño mediano, e incluso mayores en zonas donde las placas descansan sobre estratos especialmente inestables.

EL TIEMPO

El sábado, precipitaciones en el tercio norte peninsular y cota de nieve desde 800 metros

Madrid (EFE).- Este sábado, la borrasca Goretti continuará su tránsito hacia el este y se prevé además una intensa circulación atlántica del noroeste que introducirá abundante humedad y una masa de aire frío en el norte peninsular que dejarán precipitaciones persistentes en el tercio norte, con nevadas en torno a 800-1.000 metros y acumulados importantes.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones serán persistentes en el Cantábrico oriental y Pirineo occidental. En el resto peninsular y Baleares estará nuboso, sin descartar precipitaciones débiles en la meseta norte, sistema Ibérico y en la Bética oriental. Se registrarán nieblas matinales en zonas de la vertiente atlántica y en zonas altas de áreas montañosas, más persistentes en las del extremo norte.

EFE

fp