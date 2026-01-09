Espana agencias

Hidalgo: “Tenemos que competir contra los mejores si queremos estar arriba"

A Coruña, 9 ene (EFE).- Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, no escondió este viernes la trascendencia del duelo de mañana contra la UD Las Palmas, rival directo de su equipo en la pelea por el ascenso directo.

“Si queremos seguir en esos puestos altos, tenemos que competir contra los mejores, dar un paso adelante a la hora de competir, de hacer faltas, de parar el partido. Eso es lo que tenemos que mejorar. Cuando juegas contra un rival directo, necesitas una mayor atención”, expresó en rueda de prensa.

En este sentido, apuntó que el Dépor es “uno de los equipos que menos falta hace de la Liga”, algo que achacó a las características de sus jugadores.

“No podemos pretender tenerlo todo, pero sí es importante saber que los rivales no nos pueden correr”, incidió Hidalgo, quien tiene claro que “el camino” es el que mostraron ante el Cádiz pese a no pasar del empate (2-2), aunque siendo “más equilibrados” para no “romper” la estructura.

“A mí lo que me pone nervioso es no ganar. No es que tenga la sensación de que el equipo no tiene equilibrio, es buscar sostener ese potencial que tenemos arriba con pequeños detalles a mejorar”, subrayó.

Espera un partido de “máxima dificultad” en el Estadio Gran Canaria porque se enfrentan al equipo “menos” goleado de la Liga, que se siente “muy cómodo” teniendo el balón y que, además, “se activa rápido tras pérdida”.

“Nosotros tenemos que buscar nuestros momentos para tener ese balón, saber dónde están sus debilidades y finalizar las jugadas. Será importante penalizar mucho sus errores”, subrayó.

El preparador del Dépor confirmó que Álvaro Fernández continuará en la portería tras su estreno ante el Cádiz, descartó la reaparición de Ximo Navarro y Sergio Escudero porque “aún no están al cien por cien” y elogió el momento de forma de su próximo rival.

“Es uno de los equipos más en forma de la categoría. Si vemos su tipología de jugadores lo que más llama la atención es su juego, combinación y su inicio. Son un grupo muy sólido, que concede muy poco y hace que en su relación de ataque defensa estén muy equilibrados”, explicó.

Para el técnico deportivista, será fundamental estar “mucho tiempo” en campo contrario, tener mucho tiempo “el balón” sabiendo que Las Palmas es “muy bueno en eso y no te puedes equivocar demasiado”.

Finalmente, se refirió a la eliminatoria de Copa contra el Atlético de Madrid: “Es un rival de primer nivel, con gente de muchísimo talento, jugadores que son top mundial. Vivir ese partido tiene que ser una motivación extra, es un partido disfrutarlo con nuestra gente”. EFE

