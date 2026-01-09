Hallan el cadáver del hombre desaparecido en Olite (Navarra)

Pamplona, 9 ene (EFE).- El hombre de 68 años que desapareció el pasado 31 de diciembre en la localidad navarra de Olite, y a quien un dispositivo de rastreo buscó durante seis días por la zona, ha aparecido finalmente muerto.

Lo han confirmado a EFE este viernes fuentes del caso, que han señalado que el cuerpo del hombre fallecido se encontraba en un camino rural entre Olite y la vecina localidad de Beire.

El hombre salió en la tarde de Nochevieja a dar un paseo y no regresó a la residencia de mayores de Olite donde vivía, aunque fue visto sobre las 18:30 horas durante la carrera de San Silvestre de la localidad. De ahí son las últimas imágenes grabadas que se tienen, ya que aparece en la plaza Carlos III como espectador de la carrera.

Tras dar aviso de su desaparición esa misma noche se realizó una batida por los alrededores de Olite y fue ya al día siguiente cuando se organizó un amplio dispositivo de búsqueda que durante seis días seguidos utilizó medios aéreos, acuáticos y terrestres.

Así, un helicóptero y drones por aire; efectivos de bomberos del grupo de rescate acuático que rastreó el río Cidacos entre Tafalla y Beire, y numerosos agentes de la Policía Local y foral, Guardia Civil, Protección Civil y Bomberos y voluntarios se implicaron por tierra, aunque sin éxito.

Todo ello llevó a desactivar el pasado día 6 de enero el dispositivo hasta que no hubiera más novedades sobre el caso, que quedó para su investigación judicial en manos de la Policía foral. EFE