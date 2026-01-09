Foment ve "claramente insuficiente" la nueva propuesta de financiación autonómica

Barcelona, 9 ene (EFECOM).- El presidente de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha considerado que la nueva propuesta de financiación autonómica que ha puesto sobre la mesa el Gobierno es "claramente insuficiente".

La patronal señala que sus reivindicaciones pasan por una Agencia Tributaria Catalana (ATC) que "recaude, gestione, liquide e inspeccione" todos los impuestos generados en Cataluña.

Considera que esa agencia debe tener también capacidad normativa, ha indicado en un comunicado Foment, que admite que es necesario "adecuar" la ATC para poder hacer frente a esas capacidades.

Bajo el nuevo modelo, la participación de la Generalitat en impuestos como el IVA y el IRPF "aumenta ligeramente", pero "no de manera sustancial", ha señalado la organización empresarial.

Foment considera que Cataluña sufre un "déficit estructural" en financiación y una falta de inversión en infraestructuras que cuantifica en 42.500 millones de euros en los últimos 14 años.

"Si bien es positivo para Cataluña acceder a más financiación, no vemos el cambio de modelo que es necesario", ha sostenido Sánchez Llibre.

Con todo, los 4.700 millones de euros adicionales que pude recibir la comunicad "será bienvenidos", ha agregado el responsable de la patronal, que espera que sirvan para "bajar impuestos" e implementar políticas públicas que ayuden a mejorar la productividad. EFECOM