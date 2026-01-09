Espana agencias

Feijóo testifica este viernes ante la jueza de la dana desde su despacho del Congreso

València, 9 ene (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está citado a declarar este viernes, en calidad de testigo, ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana y está previsto que comparezca de forma telemática, desde su despacho en el Congreso, tal y como solicitó.

Durante esta declaración previsiblemente se pondrá el foco en los mensajes que Feijóo intercambió aquel 29 de octubre de 2024 con el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, y que han sido aportados por el líder del PP de forma voluntaria a la causa.

La instructora considera, según argumentó en un reciente auto, que "no es una probabilidad, sino una certeza" que el presidente nacional del PP pudo estar informado sobre la gestión de la dana por Mazón, una creencia que "se deriva de la manifestación pública que efectuó (Núñez Feijóo) al asegurar que Mazón le informó en tiempo real".

Feijóo hizo esa declaración el 31 de octubre de 2024 en l'Eliana (Valencia), en el complejo del Centro de Coordinación de Emergencias, alrededor de las 9 horas -aproximadamente una hora y media antes de la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a estas mismas instalaciones-.

En una comparecencia ante la prensa, flanqueado por Mazón y por el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, Feijóo dijo: "Desde el pasado lunes (28 de octubre) me ha venido informando en tiempo real; me venía diciendo que la situación era muy compleja y desde el martes ya me estuvo informando de que nos tememos que haya más personas fallecidas".

Por ello, la jueza sostiene que "habida cuenta de que la información se produjo en tiempo real", eso supondría "una sucesión de comunicaciones y mensajes entre Mazón y Feijóo que afectarían a cuestiones clave en la información de la gravedad de la situación y las medidas que se estaban adoptando desde el Cecopi, especialmente el lanzamiento de mensajes de aviso a la población y la actuación de la investigada Salomé Pradas".

Tras ser citado a declarar, Feijóo aportó de forma voluntaria a la causa los mensajes que intercambió con Mazón aquella jornada, en la que fallecieron 230 personas.

En estos mensajes, Feijóo afirmó que esperaba que el Gobierno hubiera llamado a la Generalitat y le prestara "ayuda suficiente" y preguntó qué "ministro de referencia" tenían.

También trasladó ánimo a Mazón y le sugirió que "liderase informativamente" esta tragedia, entre otros mensajes de apoyo. EFE

