Espana agencias

Feijóo finaliza satisfecho su declaración sobre la dana e insiste en que estuvo informado

Guardar

Madrid, 9 ene (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha finalizado satisfecho su declaración como testigo ante la jueza que instruye la gestión de la dana, en la que ha asegurado que contactó con los presidentes de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía y que estuvo informado en tiempo real por el primero.

"Yo creo que ha estado muy bien. Hemos dado información de todo lo que se ha requerido, incluso me han preguntado de cosas que no tenían mucho que ver, como en materia de comunicación, sobre cómo recibo la información de las agencias y de los medios de comunicación", ha dicho en el Congreso, donde ha declarado de forma telemática durante más de cinco horas.

Feijóo ha defendido que estuvo informado en tiempo real sobre la dana, ya que intercambió 23 mensajes con el entonces presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, desde las 19:59 hasta las 23:30 horas del 29 de octubre de 2024.

Además, ha señalado que tras contactar por primera vez con Mazón mandó mensajes similares al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y al de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, para ponerse a disposición en lo que pudiera "ser útil". EFE

(foto)(video)(audio)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La industria cárnica ve una oportunidad exportadora muy relevante en acuerdo UE-Mercosur

Infobae

Asturias rechazará el nuevo modelo de financiación si prima la ordinalidad

Infobae

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica en Zaragoza

Infobae

Koldo se proclama inocente y solicita como testigos a Illa, Armengol y Grande-Marlaska

Infobae

Feijóo exige a sus parlamentarios una oposición "sin cuartel" al Gobierno de Sánchez

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo convoca a los barones

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

Un padre logra que la Justicia modifique el uso de la vivienda familiar tras probar con un detective privado que la madre ya no reside allí

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

ECONOMÍA

Qué cambia con el nuevo

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

Números ganadores del Super Once del 10 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Repsol negocia con la Administración de Trump para proteger los 13.000 millones de euros que se juega en Venezuela

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 enero

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España