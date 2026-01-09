Feijóo finaliza satisfecho su declaración sobre la dana e insiste en que estuvo informado

Madrid, 9 ene (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha finalizado satisfecho su declaración como testigo ante la jueza que instruye la gestión de la dana, en la que ha asegurado que contactó con los presidentes de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía y que estuvo informado en tiempo real por el primero.

"Yo creo que ha estado muy bien. Hemos dado información de todo lo que se ha requerido, incluso me han preguntado de cosas que no tenían mucho que ver, como en materia de comunicación, sobre cómo recibo la información de las agencias y de los medios de comunicación", ha dicho en el Congreso, donde ha declarado de forma telemática durante más de cinco horas.

Feijóo ha defendido que estuvo informado en tiempo real sobre la dana, ya que intercambió 23 mensajes con el entonces presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, desde las 19:59 hasta las 23:30 horas del 29 de octubre de 2024.

Además, ha señalado que tras contactar por primera vez con Mazón mandó mensajes similares al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y al de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, para ponerse a disposición en lo que pudiera "ser útil". EFE

(foto)(video)(audio)