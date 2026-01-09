Fallece un hombre tras caer al mar en San Sebastián

(Actualiza la VI5042 con más datos)

San Sebastián, 9 ene (EFE).- Los bomberos de San Sebastián han rescatado el cadáver de un hombre que ha caído este viernes al mar en San Sebastián, localidad que se encuentra en alerta naranja por riesgo marítimo costero por la borrasca Goretti.

Tras recibir a las 11.10 horas el aviso de que una persona había caído al mar en la zona del Kursaal, los servicios de emergencias han iniciado una búsqueda que ha concluido a las 12.25 horas, cuando los bomberos, ayudados de una escalera con la que han descendido hasta las rocas de la desembocadura del Urumea, han accedido al cuerpo y lo han rescatado.

Los servicios de rescate han hallado el cuerpo en la zona del Paseo de Salamanca, aunque en un principio habían iniciado la búsqueda en el espigón de la Zurriola, en la otra orilla del río. Este espigón se encuentra cerrado al paso de peatones, al igual que las zonas costeras más expuestas de la capital donostiarra, por el temporal.

El Ayuntamiento de San Sebastián ha informado de que se trata de un hombre de avanzada edad que ha caído al mar en la esquina del puente del Kursaal con Ramón María Lili.

Se trata de una zona azotada hoy por un fuerte viento y grandes olas debido al impacto en la costa de la borrasca Goretti.

Este temporal está causando rachas de viento de hasta 125 km/h, como se ha registrado esta madrugada en Matxitxako, mientras que en San Sebastián se ha llegado a medir rachas de 105 km/h en la isla de Santa Clara.

Además, la costa vasca se encuentra en situación de alerta naranja por riesgo para la navegación y por el oleaje. EFE

