Exportadores de aceite de oliva defienden el acuerdo con Mercosur pese al trato "desigual"

Madrid, 9 ene (EFECOM).- El acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur es "oportuno" para la exportación del aceite de oliva español, a pesar del trato "desigual" que recibirá en comparación con el procedente del bloque sudamericano, según la patronal Asoliva.

En declaraciones a EFE, el director general de la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador de Aceites de oliva y aceites de orujo (Asoliva), Rafael Pico, ha defendido el pacto, cuya firma ha sido respaldada este viernes de manera mayoritaria por los países de la UE tras la introducción de los últimos cambios.

Pico ha resaltado que su asociación "defiende el libre mercado y que no existan aranceles", por lo que está a favor del acuerdo comercial entre ambos bloques.

A pesar de que no tienen los problemas de otros sectores europeos, el responsable de Asoliva ha precisado que el trato es "desigual" en el caso del aceite y hubieran preferido que este fuera "más equiparado".

Una vez que se firme el acuerdo, desde el primer momento los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) podrán exportar aceite de oliva a la UE libre de arancel, mientras que el comunitario estará sujeto a una "desescalada progresiva" de aranceles durante 15 años para el de oliva y de 4 años para el de orujo.

"España es líder en producción de manera destacada en el mundo y Mercosur no tiene una gran producción de aceite que pueda exportar", ha matizado Pico, que ha resaltado que desde el primer momento podrán exportar a un arancel algo inferior al actual. EFECOM

