España asumirá la vicepresidencia de la Asamblea de la Agencia de Energías Renovables

Madrid, 9 ene (EFECOM).- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado este viernes que España asumirá la vicepresidencia de la Asamblea de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA).

Tras el anuncio ayer de EE.UU. de retirarse de 66 organizaciones y tratados internacionales --entre las que se encuentra IRENA--, Aagesen ha asegurado que “España va a seguir firme en su compromiso con el multilateralismo”, ya que es "la mejor vía para conseguir una transición energética justa, que genere desarrollo económico y empleo, salud, bienestar, cohesión social y estabilidad geopolítica".

La ministra ha declarado, tras mantener un encuentro de trabajo con divulgadores climáticos y meteorólogos, en el marco de los diálogos por el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que tiene el “firme compromiso” de incrementar “nuestra contribución” a esta institución, concretamente, en medio millón de euros para financiar el desarrollo de energías renovables en America Latina de aquí a 2027.

Además, lamentó que la mayor economía del mundo haya decidido retirarse de foros fundamentales, como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), IRENA, y otros espacios multilaterales claves en materia de clima, agua y energía

IRENA, según las palabras de Aagesen, es una institución internacional que apuesta por la cooperación internacional, por defender las energías renovables como “vector tractor de oportunidad” y que también defiende el “acceso universal a la energía”.

“España seguirá impulsando la accion climática, la cooperación internacional y el avance del conocimiento científico sobre la materia a nivel global”, ha dicho. EFECOM

EFE

