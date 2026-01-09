El sistema de financiación incluye un fondo climático y ceder parte del IVA de las pymes

Madrid, 9 ene (EFECOM).- El nuevo modelo de financiación autonómica presentado este viernes por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ofrece algunas novedades en los criterios de reparto, como un nuevo fondo climático o la posibilidad de percibir parte del IVA generado por las pymes de la región.

Montero ha explicado que el modelo parte de una versión renovada de la población ajustada, al que posteriormente se aplican criterios de nivelación horizontal (por el que las regiones con mayor capacidad tributaria aportan y las de menor, reciben) y vertical (por el que el Estado aportará 18.993 millones para reducir las disparidades en financiación por habitante).

A partir de ahí se realizan una serie de ajustes, entre ellos un nuevo fondo climático, dotado con 1.004 millones de euros, para afrontar los gastos asociados al cambio climático, que irá en dos tercios para las regiones del litoral mediterráneo y un tercio, para el resto.

Además, el nuevo modelo dará a las comunidades autónomas que lo deseen la posibilidad de recibir un 5 % del IVA generado por las pymes en su territorio: si estos ingresos son mayores de los que les corresponderían por índice de consumo, recibirán una transferencia, y de lo contrario, tendrán que hacer una aportación.

Esta opción voluntaria, con una permanencia mínima de cinco años, no implica competencia entre regiones, ha asegurado Montero, quien ha añadido que ofrece a las comunidades la posibilidad de implicarse "en el desarrollo empresarial de esta parte del tejido productivo".

Finalmente, habrá un "elemento de cierre", denominado 'statu quo', para que ninguna comunidad reciba menos recursos que con el anterior modelo, que aportará 216 millones a Extremadura y 46 millones a Cantabria.

Ya fuera del sistema de financiación, Montero ha planteado renovar el fondo de compensación interterritorial, que contará con 3.300 millones adicionales para compensar a las regiones que queden por debajo de la media en financiación por habitante con el objetivo de incentivar su economía.

También más allá del modelo, Hacienda ofrecerá a las comunidades autónomas la posibilidad de modificar el sistema de cálculo del pago de las competencias no homogéneas para que, en lugar de hacerse con una transferencia directa del Estado, se base en una aportación adicional del IVA, una opción que, de elegirse, se mantendrá durante cinco años. EFECOM