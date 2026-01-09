Espana agencias

El sindicato de jugadoras de WNBA dice que no habrá acuerdo colectivo antes de medianoche

Miami (EE.UU.), 9 ene (EFE).- La estrella de la WNBA y vicepresidenta del sindicato de jugadoras de la liga, Breanna Stewart, afirmó que ambas partes no alcanzarán un acuerdo para un nuevo convenio colectivo antes de que venza el plazo la medianoche de este viernes.

"No llegaremos a un acuerdo para mañana, te lo aseguro", dijo ayer a los medios la jugadora de las New York Liberty después de un entrenamiento en Miami, aunque aseguró que seguirán negociando "de buena fe".

El convenio colectivo expiraba el 31 de octubre pero se acordó extenderlo hasta este viernes. De no alcanzar un nuevo acuerdo, las negociaciones continuarán, pero las jugadoras podrían entrar en huelga o la liga poner en marcha un cierre patronal en caso de desacuerdos.

Ninguna de las partes ha comunicado por el momento su intención por alcanzar estos escenarios extremos, aunque las jugadoras del sindicato autorizaron el pasado diciembre entrar en huelga en caso de necesidad.

Para prepararse con vistas a este posible parón, el sindicato ha creado centros de entrenamiento para jugadoras de la liga en Estados Unidos y España, según fuentes citadas por el medio Sports Business Journal.

Las jugadoras reclaman un sistema similar al de la NBA, donde los salarios y el límite salarial estén vinculados directamente a los ingresos totales de la liga.

El sindicato ha propuesto un sistema en el que las jugadoras reciban alrededor del 30 % de los ingresos brutos, mientras que la liga propuso un 15 % neto, según la cadena ESPN.

Además, la patronal ha ofrecido un salario máximo base un millón de dólares, subiendo el promedio a medio millón, pero las jugadoras lo consideran insuficiente. El sueldo máximo en el último convenio era de casi 250.000 dólares.

Las jugadoras también piden que se eleve a cinco millones el límite salarial para los equipos, en comparación con los 1,5 millones que reflejaba el anterior convenio.

Otros de sus reclamos son mejorar las instalaciones de entrenamiento, garantizar vuelos chárter para todos los partidos, mayores beneficios sociales u obligar a los equipos a contar con doce jugadoras en plantilla en todo momento.

La WNBA, que el año que viene celebrará su 30ª temporada, nunca ha vivido un paro laboral, a diferencia de la NBA, que vivió el último en 2011. EFE

