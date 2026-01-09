El rey se verá con Macron en París y visitará la exposición sobre Luis de Francia

Madrid, 9 ene (EFE).- El rey Felipe VI se verá el próximo martes en el Palacio del Elíseo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y visitará la exposición sobre Luis de Francia (1661-1711).

Se trata de la visita que hará el monarca a París para asistir a la exposición "El Gran Delfín, hijo de rey, padre de rey y nunca rey" sobre Luis de Francia, hijo de Luis XIV y padre de Felipe V, el primer rey Borbón de España.

Según la agenda oficial de la Casa Real, Felipe VI acudirá primero al Palacio del Elíseo al almuerzo ofrecido por Macron.

Por la tarde visitará, junto con el presidente francés, la exposición organizada por el Palacio de Versalles desde el pasado 14 de octubre hasta el 15 de febrero de 2026.

El Museo del Prado colabora en esta primera gran exposición dedicada a la figura del 'Gran Delfín' de Francia, así como Patrimonio Nacional a través del préstamo de tres piezas.

Se trata del retrato de Luis de Francia, el Gran Delfín, obra de Hyacinthe Rigaud, ubicado habitualmente en el Palacio Real, y una pareja de cómodas que se encuentran de forma permanente en el Palacio de la Zarzuela, todas ellas pertenecieron al Gran Delfín, según Patrimonio Nacional.EFE