El PSOE de Guadalajara denuncia ante la Policía Nacional un ataque a su sede

Guadalajara, 9 ene (EFE).- El PSOE de Guadalajara ha denunciado ante la Policía Nacional un ataque que sufrió su sede este jueves, por parte de dos individuos que golpearon los cierres metálicos y dieron patadas a las puertas de entrada al local.

El ataque ha sido grabado por las cámaras que están instaladas en el interior de la sede del partido, y las imágenes han sido entregadas también a la Policía Nacional al presentar la denuncia, ha informado este viernes en una nota de prensa el PSOE de Guadalajara.

Su secretario de Organización, Rafael Esteban, ha expresado su preocupación por lo que ha calificado como "una escalada de odio y de acciones violentas provocadas por ese clima de crispación política que muchos de los partidos están ahora mismo intentando sacar hacia sus afueras".

Asimismo, Esteban ha defendido el diálogo "como única vía legítima y como el mejor de los vehículos para poder llegar a entenderse entre partes que pueden estar discutiendo sobre lo esencial, pero evidentemente nunca anteponiendo la violencia a la defensa de los criterios propios". EFE

