El petróleo de Texas sube un 2,4 % a 59,12 dólares el barril con aumento del 3,1 % semanal

Nueva York, 9 ene (EFECOM).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este viernes un 2,4 %, hasta 59,12 dólares el barril, en su segundo día de importantes ganancias, con lo que obtiene un avance semanal del 3,1 %, mientras los inversores mantienen la mirada puesta en el futuro de Venezuela, así como en los suministros internacionales.

Los contratos de futuros del WTI para entrega en febrero sumaban 1,38 dólares con respecto al cierre anterior, en su segundo día consecutivo de ganancias, alcanzando una subida del 3,1 % al cierre de la semana.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, se reunió este viernes con directivos de las principales compañías petroleras como Chevron, Exxon, Shell o la española Repsol para tratar la reconstrucción de la industria del petróleo en Venezuela.

Las perspectivas de futuro indican un posible aumento de la oferta venezolana bajo la supervisión de Estados Unidos.

Trump prometió incentivos y compensaciones a las petroleras que inviertan en Venezuela, con la meta de revitalizar el sector en 18 meses; pero la industria aún duda por la "poca claridad" del apoyo, la incertidumbre política y el deterioro de la infraestructura venezolana, según expertos.

La subida del 3,1 % del crudo de Texas se enmarca en medio de la incertidumbre geopolítica en Irán y con el conflicto entre Rusia y Ucrania de fondo, después de conocerse que un buque petrolero con destino a Rusia sufrió un ataque con drones en el Mar Negro, según medios especializados. EFECOM

