El petróleo Brent sube un 2,18 %, hasta los 63,34 dólares por la escalada en Irán y Rusia

Londres, 9 ene (EFECOM).- El barril del crudo Brent para entrega en marzo subió este viernes un 2,18 % y se situó en los 63,34 dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, recuperó 1,35 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) con respecto al cierre de la jornada anterior, cuando acabó en 61,99 dólares.

El Brent siguió al alza este viernes y finalizó la semana con ganancias superiores al 2,5 %, pese a la trayectoria volátil del 'oro negro' en los últimos días, llegando a registrar precios incluso por debajo de los 60 dólares por barril.

El precio del petróleo se vio impulsado por las preocupaciones de los inversores ante posibles interrupciones del suministro derivadas de la intensificación de las protestas en Irán y la reciente escalada de ataques rusos en la guerra de Ucrania.

