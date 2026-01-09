El pasado diciembre fue cálido, con 7,2 grados, por encima de la media de los últimos años

Madrid, 9 ene (EFE).- El mes de diciembre de 2025 fue un periodo "cálido y húmedo" en España, con una temperatura media de 7,2 ºC, lo que supuso, en conjunto, medio grado por encima de la registrada en el periodo de referencia (1991-2020), de acuerdo a los datos del balance climático de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las estadísticas facilitadas por la Aemet, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, apuntan que el pasado fue el decimonoveno diciembre más cálido desde el comienzo de la serie en 1961 y el undécimo del siglo XXI.

En Baleares, diciembre fue un mes muy cálido, con una temperatura media de 12,4 ºC y una anomalía de 1,1 ºC.

En cambio, en el archipiélago canario el mes de diciembre fue muy frío, según la Aemet, con una temperatura media de 15,2 ºC y una anomalía de -0,7 ºC (menos 0,7 ºC).

Se produjeron contrastes geográficos muy marcados. Así en el tercio sur peninsular fue muy frío y en Canarias frío, mientra en zonas del nordeste de la Península, cordillera Cantábrica y Baleares la temperatura fue muy cálida para la época.

En el resto de la península fue un mes normal o cálido, a excepción del extremo noroeste peninsular y alguna zona del Pirineo.

En relación a las precipitaciones, diciembre fue húmedo, con un valor medio sobre la España peninsular de 80,0 litros por metro cuadrado, un 109 % del valor normal del mes de acuerdo al periodo de referencia 1991-2020. Las precipitaciones fueron superiores a las normales en buena parte del oeste y sur peninsular y, especialmente, en el área mediterránea.

Fue el vigésimo quinto diciembre más húmedo de la serie desde 1961, y el octavo del siglo XXI. EFE