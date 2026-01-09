El nuevo entrenador del Ángel Ximénez: "Estamos a cinco partidos de la salvación"

Córdoba, 9 ene (EFE).- El nuevo entrenador del Cajasol Ángel Ximénez de Puente Genil, Toni Malla, ha dirigido este viernes su primera sesión de trabajo, tras ser presentado oficialmente, y se ha marcado como objetivo prioritario la permanencia en la Liga Asobal, de la que están "a cinco partidos de la salvación", por lo que ha pedido evitar el "catastrofismo" ante la situación clasificatoria del equipo.

El presidente de la entidad, Mariano Jiménez, ha justificado el relevo en el banquillo por la necesidad de dar "un cambio de aires" al equipo, al tiempo que ha agradecido el trabajo del destituido Paco Bustos tras una decisión que "no fue fácil" tras liderar al equipo durante seis temporadas y media.

El técnico catalán, que se ha comprometido con el club hasta 2028, por su parte, ha destacado el fuerte componente emocional de su fichaje, al recordar sus raíces familiares en la localidad pontana, lugar de nacimiento de su madre y su abuela.

Malla envió un mensaje de tranquilidad a la afición y recordó que el equipo se encuentra actualmente fuera de los puestos de descenso y calculando que están matemáticamente a "cinco partidos" de asegurar la salvación.

El preparador ha definido a la hinchada del Pabellón Miguel Salas como "impresionante" y pieza fundamental del proyecto, e instó a convertir esta instalación deportiva en una "olla a presión" para sacar adelante los encuentros decisivos de la segunda vuelta.

Tras la comparecencia ante los medios, la plantilla ha realizado la primera toma de contacto sobre la pista, donde el nuevo entrenador ha ofrecido una charla inicial al grupo antes de comenzar los ejercicios físicos y la sesión de balón. EFE

ajc/agr/og