El Levante convoca la junta general de accionistas el 10 de febrero

Valencia, 9 ene (EFE).- El Levante convocó este viernes a sus accionistas a la junta general ordinaria para el próximo 10 de febrero, cuando someterá a votación el resultado del ejercicio económico de la pasada temporada, el presupuesto de gastos e ingresos de la presente y, entre otros puntos del orden del día, una ampliación de capital de 8,2 millones de euros.

El Levante, según los datos facilitados a través de su sitio web oficial a los accionistas, presentará a examen unas pérdidas de 14 millones de euros correspondientes al ejercicio 24-25.

En cuanto al presupuesto de gastos e ingresos del curso 25-26, ya en Primera División, el Levante informa de un importe de la cifra de negocio de 59 millones de euros. Destaca, por encima del resto de ingresos, los 44 millones que espera ingresar por los derechos de televisión.

El Levante incluye en la partida de gastos, entre otros, una cifra de 23 millones correspondiente al gasto de plantilla deportiva. El resultado previsto por el club para el cierre del ejercicio 25-26 es positivo, de 18,7 millones de euros.

Además, la entidad valenciana informó de que someterá a la votación de los accionistas una ampliación de capital de 8,2 millones de euros. A la misma no podrá optar el propietario del club, Pepe Danvila, mientras que cada accionista con derecho a participar podrá suscribir y adquirir un número de acciones nuevas exactamente igual al número de acciones de las que ya sea titular, en proporción uno por uno.

Actualmente, el consejero delegado, Pepe Danvila, tiene aproximadamente el 70 por ciento de las acciones del Levante. EFE

