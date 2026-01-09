Espana agencias

El KH-7 Ecovergy llega al descanso como líder de Mission 1000 tras el cuarto puesto

Redacción deportes, 9 ene (EFE).- El KH-7 Ecovergy Team cerró la primera mitad del Rally Dakar 2026 al frente de la categoría Mission 1000, consolidando su posición tras una sexta etapa especialmente exigente, disputada entre Ha’il y Riad.

Jordi Juvanteny, José Luis Criado y Xavi Ribas completaron la especial en cuarta posición, gestionando cuna jornada marcada por las dunas y la ausencia de referencias durante los 71 kilómetros cronometrados.

Tras su gran actuación en la quinta etapa, que les permitió acceder al liderato, el equipo ha demostrado hoy toda su experiencia. Además de abrir pista, los pilotos han tenido que afrontar un contratiempo con uno de los neumáticos, cuya banda de rodadura se despegó.

Pese a esta dificultad, Juvanteny, Criado y Ribas han sabido mantener la calma y han logrado sumar los 10 puntos correspondientes por completar la especial. Al igual que sus rivales directos, han conducido en Modo Eco, sin buscar los puntos de bonificación por tiempo, lo que les permite mantener una ventaja de cinco puntos en la clasificación general.

“El recorrido ha sido muy exigente, con dunas y mucha navegación. Al tener que abrir pista, hemos tenido que ir siempre muy concentrados y evitar cualquier error. Por suerte, el problema con el neumático no ha ido a más. Hemos cuidado la mecánica y el resultado nos permite seguir líderes antes del descanso”, aseguró Jordi Juvanteny.

El KH-7 Ecovergy Team llega al ecuador del Dakar con sensaciones muy positivas. El innovador sistema híbrido de hidrógeno y eléctrico del camión ha funcionado a la perfección en todo tipo de terrenos, confirmando la fiabilidad del proyecto y consolidando al equipo como referente de las energías alternativas en la competición.

Durante la jornada de descanso, la estructura aprovechará para revisar y poner a punto el vehículo antes de afrontar la segunda mitad de la prueba. EFE

jmd/asc

EFE

