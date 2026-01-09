El Inter Miami ficha al mediocentro argentino David Ayala

Miami (EE.UU.), 9 ene (EFE).- El Inter Miami ha fichado al mediocentro argentino David Ayala, que procede del Portland Timbers y que tendrá contrato hasta finales de 2026, según anunció este viernes el club de Florida.

El precio del traspaso asciende a dos millones de dólares e incluye 150.000 dólares adicionales en incentivos basados en el rendimiento del jugador, informó en un comunicado el Inter Miami.

El mediocentro, de 23 años, era un fijo en las alineaciones titulares de los de Portland y reforzará una posición debilitada tras la retirada de Sergio Busquets, ancla del Inter Miami la pasada temporada.

Ayala ha acumulado 98 apariciones con el Portland Timbers en cuatro temporadas, incluidos cuatro goles y dos asistencias. Además, ha representado a Argentina en categorías inferiores.

El Inter Miami sigue reforzando su plantilla tras coronarse campeón de la MLS Cup 2025. Esta semana, el equipo que capitanea el argentino Lionel Messi y dirige su compatriota Javier Mascherano anunció la incorporación del defensa brasileño Micael dos Santos, que se sumó a los fichajes del lateral español Sergio Reguilón; del guardameta canadiense Dayne St. Clair, ganador del premio al mejor portero del año en la MLS la última temporada; y del defensa argentino Facundo Mora. EFE