Espana agencias

El influente ultra 'Papacito' será juzgado por cíberacoso a la boxeadora Imane Khelif

Guardar

París, 9 ene (EFE).- El influente francés de extrema derecha 'Papacito' será juzgado en febrero por cíberacoso a la boxeadora argelina Imane Khelif, oro olímpico en los Juegos de París 2024, como parte de una campaña digital en la que aseguraba que era un hombre, según dio a conocer este viernes el Tribunal de París.

A raíz de su rápida victoria contra la italiana Angela Carini en la categoría 'welter' de boxeo de los JJOO de 2024, Khelif fue objetivo de múltiples acusaciones en las redes sociales que ponían en duda su género, entre las que se contaban, incluso, personalidades como la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el actual presidente estadounidense, Donald Trump.

La argelina presentó una denuncia en París el 12 de agosto de 2024 contra dicha campaña de cíberacoso, que apuntó ahora al influenciador francés, de nombre real Ugo Jil-Gimenez, para que comparezca el próximo 26 de febrero por supuesto cíberacoso e injuria discriminatoria.

'Papacito', que según el medio francés 20 minutos actualmente reside en España, ya recibió una denuncia en 2021 y 2022 de Jean-Luc Mélenchon, líder del principal partido de izquierda del país -La France Insoumise- con motivo de un vídeo en el que simulaba el asesinato de un votante de dicho partido.

La decisión del Tribunal se produjo escasos días después de que el Tribunal Correccional de París condenara a diez personas a entre ocho y diez meses de cárcel por cíberacoso a la primera dama francesa, Brigitte Macron, al afirmar en redes sociales que había nacido hombre y que era una mujer transgénero.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Page prefiere que "hablen los españoles" a consentir un "atropello" en la financiación

Infobae

Baleares rechaza el proyecto de financiación autonómica:"Nunca aceptaremos esta propuesta"

Infobae

Robles pide al PP y al resto de partidos "sentido de Estado" para aprobar la misión en Ucrania llegado el momento

La responsable de Defensa urge a las principales formaciones a respaldar una eventual colaboración militar española en territorio ucraniano, subrayando que solo se trataría de labores no ofensivas y pendientes de aprobación parlamentaria, en medio de posturas políticas divididas

Robles pide al PP y

Otegi insiste en una lista nacional en las generales para actuar como pueblo vasco

Infobae

Barbón se reúne en audiencia con el Papa León XIV este sábado

Barbón se reúne en audiencia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El buque escuela ‘Juan Sebastián

El buque escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’ sale desde Cádiz un año más para su instrucción: visitará el Caribe o la costa de EEUU

Albares afirma que el Ejecutivo de Sánchez es “el único Gobierno de España” que “ha hecho algo” por los venezolanos

Albares defiende la creación de un ejército de Europa para “sentarse en la mesa de los grandes poderes”

La “falta de control” del Instituto Social de la Marina provoca que trabajadores del mar reciban a la vez subsidios por desempleo y otras ayudas incompatibles

La nueva financiación autonómica quiere incendiar el PP: la jugada de Pedro Sánchez antes de un ciclo electoral clave

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Los agricultores catalanes critican el pacto entre la Unión Europea y Mercosur: “Nos toman el pelo, no podemos competir contra esos países”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La brecha invisible de la transición energética: el 84% de la energía renovable se produce en la España vaciada, pero sin dejar dinero a esas regiones

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España