El Hipódromo de La Zarzuela publica su programa de primavera, con ligera bajada en premios

Madrid, 9 ene (EFE).- El Hipódromo de La Zarzuela de Madrid ha publicado hoy su programa oficial para las temporadas de primavera de 2026, con un ligero descenso en el reparto en premios para los propietarios y profesionales participantes. El total económico a repartir será de 1.803.700 euros en las 102 carreras que se disputarán desde el próximo 8 de marzo, por los 1.853.000 en 2025 y los 1.914.200 euros en 2024 para 112 pruebas.

Sí se recuperan las jornadas que suprimieron en 2025 para los días festivos del 1 de 15 de mayo, pero se reducen las carreras por reunión, que pasan de las seis habituales a solamente cinco (salvo dos jornadas, las correspondientes al Villapadierna-Derby y al Gran Premio de Madrid).

También se ha conocido el programa para la campaña estival en la pista de fibra madrileña. Serán 53 carreras y 407.150 euros. Un pequeño ascenso en premios, 3.850 euros más que en 2025, pero también por debajo de los números de 2024: 60 carreras y 530.400 euros a repartir.

Respecto a las carreras para la generación precoz, los potros de 2 años, se mantienen las mismas siete que se programaron las dos últimas campañas, pero desaparecen en el programa de verano.

Las Poules, las grandes citas sobre la milla para los machos y hembras de 3 años, se disputarán en domingos sucesivos. El 26 de abril llegará el Valderas-Poule de Potrancas y el 3 de mayo, el Cimera-Poule de Potros.

La carrera reina, el Gran Premio de Madrid, de 2.500 metros y 50.000 euros para la cuadra vencedora, cerrará la primavera el sábado 27 de junio. EFE

