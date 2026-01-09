Espana agencias

El Hiopos Lleida, a dar la sorpresa en Tenerife

Lleida, 9 ene (EFE).- Un Hiopos Lleida, muy tocado físicamente, buscará dar la sorpresa este sábado a domicilio (20:00 CET) ante La Laguna Tenerife, uno de los equipos más regulares y consolidados de la Liga Endesa.

Los ilerdenses, decimoquintos en la clasificación con 5 triunfos, dos por encima del descenso, vienen de perder siete de los últimos ocho encuentros que han disputado.

No obstante, el entrenador del cuadro catalán, Gerard Encuentra, ha declarado este viernes que, a pesar de la mala dinámica, el equipo "está mentalizado y con muchas ganas de competir".

El fin de semana pasado, el conjunto burdeos cayó en casa ante el Casademont Zaragoza, un rival directo en la parte baja de la clasificación (77-87).

Los de Gerard Encuentra acusaron el desgaste físico de la jornada intersemanal, y jugadores clave como el escolta James Batemon, que está siendo el mejor de la temporada para el Lleida (15,8 puntos, 2,6 asistencias y 14,7 de valoración), y el ala-pívot Melvin Ejim no lograron ofrecer su mejor versión.

De hecho, el técnico ilerdense ha afirmado que el equipo todavía sigue sin estar "en su mejor momento físico de la temporada", y que esta semana se han producido numerosas bajas en los entrenamientos por problemas musculares.

A pesar de ello, Encuentra tendrá a la totalidad de la plantilla a su disposición. Sin embargo, solo podrá contar con un base, pues el pasado jueves el club anunció la rescisión de mutuo acuerdo del contrato que unía al base Kristers Zoriks y al Hiopos Lleida, y no se ha anunciado ninguna incorporación para cubrir el puesto que ha liberado el jugador letón.

Sobre Zoriks, el entrenador ha opinado que "ha entrenado muy bien durante todo este tiempo", pero que es "el sacrificado en la posición de base", ya que "no está rindiendo como se esperaba". "No puedo decir una mala palabra sobre Kristers", ha comentado.

Por su parte, La Laguna Tenerife es el quinto clasificado, y suma 9 victorias y 5 derrotas, un balance opuesto al del conjunto ilerdense que prácticamente le clasifica para la Copa del Rey.

Los tinerfeños tampoco llegan en el mejor momento de la temporada en la Liga Endesa, y la pasada jornada perdieron a domicilio ante el Joventut Badalona (78-67), a pesar del gran encuentro que completó el ala-pívot Tim Abromaitis (14 puntos, 4 rebotes, 18 de valoración).

El técnico del Lleida ha destacado que es un equipo que "juega de memoria" y cuenta con "muy buenos jugadores". "Muchos de ellos llevan mucho tiempo juntos, con el mismo entrenador; se conocen de memoria, pasan el balón muy bien y juegan muy bien a baloncesto. Estamos hablando de jugadores de muchísimo nivel", ha destacado.

Dos de las piezas más peligrosas del Tenerife son el base Marcelinho Huertas, que, a pesar de ser el jugador más viejo de la competición, es el máximo asistente (6 por partido), y el pívot Giorgi Shermadini (13,1 puntos, 5,5 rebotes, 19,1 de valoración de media), que está recuperando la versión que le valió para ser el MVP de la liga en las temporadas 2020-2021 y 2022-2023.

El único precedente entre ambos equipos en la ciudad canaria tuvo lugar la temporada pasada, y los locales tuvieron que emplearse a fondo para lograr vencer a un Hiopos Lleida combativo (91-88). Marcelinho Huertas y el alero Oriol Paulí fueron los jugadores más destacados para sus respectivos equipos.

Precisamente en ese encuentro, Txus Vidorreta y Gerard Encuentra protagonizaron una gran trifulca entre ambos que condicionó el partido de vuelta en el Barris Nord hasta tal punto que Vidorreta prefirió no asistir para evitar males mayores.

De este modo, en el choque de este sábado también tendrá lugar el reencuentro, más de un año después, entre los dos técnicos. Sobre la polémica, Encuentra se ha limitado a reconocer que no se espera "un buen recibimiento" por parte de la afición canaria. EFE

