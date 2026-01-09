El Hang Seng gana un 0,3 % ante el repunte del IPC en China

Shanghái (China), 9 ene (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con ganancias del 0,32 % después de que los datos de la inflación en China marcasen máximos de casi tres años en diciembre.

El selectivo sumó 82,48 puntos hasta los 26.231,79, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, subió un 0,1 %.

Los repuntes más destacados fueron los de la filial de servicios sanitarios del gigante digital chino Alibaba, Alibaba Health (+4,72 %), y el fabricante de ropa deportiva Shenzhou International (+4,39 %).

En la otra cara de la moneda figuraron el productor de paneles fotovoltaicos Xinyi Solar (-3,72 %) o la promotora inmobiliaria Longfor Group (-2,91 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 245.130 millones de dólares de Hong Kong (31.445 millones de dólares, 27.010 millones de euros). EFECOM