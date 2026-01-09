El Gobierno portugués formaliza la candidatura de Centeno a la vicepresidencia del BCE

Lisboa, 9 ene (EFECOM).- El Gobierno portugués confirmó este viernes que ha presentado oficialmente la candidatura del exgobernador del Banco de Portugal (2020-2025) Mário Centeno para suceder al actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), el español Luis de Guindos.

En un comunicado, el Ministerio de Finanzas ratificó la información adelantada el jueves por el propio Centeno, quien dijo sentirse "motivado y cualificado" para suceder a de Guindos, que termina su mandato el próximo mes de mayo.

"Tras recibir el Gobierno portugués la manifestación de interés de Mário Centeno en presentarse como candidato a la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE), el Ministerio de Finanzas presentó ayer al final del día dicha candidatura al presidente del Eurogrupo", detalló el ministerio.

Centeno, por su parte, dijo ayer al medio digital Eco que esta sería "una oportunidad decisiva para afirmar a Portugal como uno de los centros de decisión más importantes de Europa".

El economista, de 59 años, es conocido por tener mano férrea con las cuentas durante su tiempo como ministro de Finanzas (2015-2020), una estrategia que supuso la recuperación de Portugal y que provocó que fuese bautizado como el 'Cristiano Ronaldo' de las finanzas.

Doctor en Economía por la universidad estadounidense de Harvard y expresidente del Eurogrupo (2018-2020), dejó el cargo de gobernador del Banco de Portugal el pasado verano. EFECOM