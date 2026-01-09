Espana agencias

El Gobierno portugués formaliza la candidatura de Centeno a la vicepresidencia del BCE

Guardar

Lisboa, 9 ene (EFECOM).- El Gobierno portugués confirmó este viernes que ha presentado oficialmente la candidatura del exgobernador del Banco de Portugal (2020-2025) Mário Centeno para suceder al actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), el español Luis de Guindos.

En un comunicado, el Ministerio de Finanzas ratificó la información adelantada el jueves por el propio Centeno, quien dijo sentirse "motivado y cualificado" para suceder a de Guindos, que termina su mandato el próximo mes de mayo.

"Tras recibir el Gobierno portugués la manifestación de interés de Mário Centeno en presentarse como candidato a la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE), el Ministerio de Finanzas presentó ayer al final del día dicha candidatura al presidente del Eurogrupo", detalló el ministerio.

Centeno, por su parte, dijo ayer al medio digital Eco que esta sería "una oportunidad decisiva para afirmar a Portugal como uno de los centros de decisión más importantes de Europa".

El economista, de 59 años, es conocido por tener mano férrea con las cuentas durante su tiempo como ministro de Finanzas (2015-2020), una estrategia que supuso la recuperación de Portugal y que provocó que fuese bautizado como el 'Cristiano Ronaldo' de las finanzas.

Doctor en Economía por la universidad estadounidense de Harvard y expresidente del Eurogrupo (2018-2020), dejó el cargo de gobernador del Banco de Portugal el pasado verano. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Xavier García Albiol, Premio Corazón de Piedra de los Servicios Sociales

Infobae

La inserción laboral de menores migrantes y jóvenes extutelados crece un 35 % desde 2021

Infobae

Una jueza cita a declarar a Cerdán, acusado de mentir en la Comisión Koldo en el Senado

Infobae

La nueva financiación autonómica dará a las comunidades casi 21.000 millones más en 2027

Infobae

Detenido por amenazar de muerte a su expareja tras forzar la puerta de su casa en Málaga

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La “falta de control” del

La “falta de control” del Instituto Social de la Marina provoca que trabajadores del mar reciban a la vez subsidios por desempleo y otras ayudas incompatibles

La nueva financiación autonómica quiere incendiar el PP: la jugada de Pedro Sánchez antes de un ciclo electoral clave

La fragata ‘Almirante Juan de Borbón’ de la Armada lidera la misión de la OTAN en el norte de Europa: sale este sábado tras su retraso por el mal tiempo

Pedro Sánchez habla por teléfono con Delcy Rodríguez y Edmundo González: “España respalda una transición liderada por los venezolanos”

Albares habla con Marco Rubio tras la excarcelación de los presos españoles en Venezuela: “Además de un día de felicidad, también es un día de esperanza”

ECONOMÍA

La brecha invisible de la

La brecha invisible de la transición energética: el 84% de la energía renovable se produce en la España vaciada, pero sin dejar dinero a esas regiones

El nuevo modelo de financiación autonómica divide a las comunidades: más recursos, pero polémica por el reparto

Repsol expresa a Trump su disposición para aumentar por tres su producción en Venezuela si existen condiciones favorables

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 9 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España