El Gobierno espera llevar el modelo de financiación autonómica al Congreso antes de junio

Sevilla, 9 ene (EFECOM).- La intención del Gobierno es que la futura ley orgánica que concrete el nuevo modelo de financiación autonómica presentado este viernes por la vicepresidenta, María Jesús Montero, pueda llegar al Congreso antes de junio, dentro del actual período de sesiones, según han indicado fuentes de Hacienda.

En el marco de negociación y tramitación, Montero presentará el próximo miércoles la nueva propuesta de modelo a las comunidades autónomas en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y, a partir de esta convocatoria, la previsión es que en dos meses pueda iniciarse la redacción del proyecto de ley.

El objetivo es también que en la futura ley se pueda abundar en el establecimiento de límites frente a una posible espiral de bajadas de impuestos en algunas comunidades y evitar así un eventual 'dumping fiscal' (competencia a la baja) que deje sin efecto algunas figuras tributarias, como pasó con el impuesto de patrimonio.

Desde el Ministerio de Hacienda han advertido igualmente de que, si la aprobación del nuevo modelo no pudiera salir finalmente adelante por no contar con los apoyos suficientes, el actual modelo "caducado" podría mantenerse muchos años.

Las fuentes han puesto además de relieve la complejidad que ha acarreado la negociación del nuevo modelo, que inicialmente se intentó discutir por partes, aunque cada una de las comunidades optó por una posición de máximos.

Tras solicitarse al Ejecutivo una propuesta global, se propuso la creación de una mesa discreta al PP, aunque este partido no habría querido sentarse en ella, han añadido. EFECOM