El Gobierno esbozará a las comunidades su propuesta para la nueva financiación autonómica

Madrid, 9 ene (EFE).- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dará a conocer este viernes su propuesta para una nueva financiación autonómica, un modelo con el que Cataluña recibiría 4.700 millones de euros, según ERC, y que el Ejecutivo ve equilibrado y sin privilegios, pero no convence a Junts y menos al PP, que lo rechaza tajantemente al vislumbrar privilegios para el independentismo.

Los detalles de la propuesta se conocerán hoy de boca de Montero tras la reunión del jueves entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Tras el encuentro ayer, la formación republicana aseguró que la nueva financiación aportaría 4.700 millones de euros adicionales para Cataluña sin implicar una pérdida en el nivel de renta per cápita como consecuencia de la aplicación del sistema y sus mecanismos de nivelación entre territorios.

De esta forma, Sánchez trasladó a Junqueras la nueva financiación que plantea el Gobierno para Cataluña y ambos calificaron el modelo de bueno, "en el que nadie pierde y todo el mundo gana".

Desde el Gobierno insisten en que la propuesta que detallará la ministra de Hacienda representa un modelo más justo y equilibrado, que beneficia a todas las comunidades y no representa un privilegio para Cataluña.

Pero dicha propuesta deberá abordarse con todas las comunidades en un futuro Consejo de Política Fiscal y Financiera, que aún no ha sido convocado por Hacienda.

A la espera de conocer los detalles, el PP ha arremetido contra el acuerdo entre el Gobierno y ERC al verlo "un caso claro de corrupción política", ya que entiende que se utiliza el dinero de todos los españoles para "comprar" apoyos parlamentarios, mientras que Vox lo tilda de "estafa".

A Junts tampoco le convence el acuerdo con ERC, en el que se basa para vaticinar que el futuro modelo de financiación autonómica perpetuará el actual.

En palabras de su portavoz de Junts, Josep Rius: "Hay un poco más de café, pero sigue siendo el mismo café para todos".

Argumenta Junts que los territorios recibirán más dinero", pero que Madrid "seguirá teniendo la llave de la caja", algo que ve "un error".

En este escenario, las comunidades gobernadas por el PP también han expresado su desacuerdo, mientras que el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, alertó de que cruzar la línea roja de la igualdad entre comunidades autónomas sería "el mayor quebranto a la ideología del Partido Socialista de toda su historia".EFE