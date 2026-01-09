Espana agencias

El fenómeno Luke Littler firma un patrocinio de 20 millones de libras

Londres, 9 ene (EFE).- El inglés Luke Littler, dos veces campeón del mundo de dardos, ha firmado un acuerdo con la marca Target Darts valorado en 20 millones de libras (23 millones de euros).

El fenómeno de 18 años ha sellado un acuerdo de 10 años de duración con esta marca de equipamiento de dardos a razón de 2 millones de libras por curso. La propia empresa ha calificado el acuerdo como "el más grande en la historia entre una compañía y un jugador de dardos".

Littler conquistó el pasado 3 de enero su segundo Campeonato del Mundo de dardos al derrotar por un contundente 7-1 al holandés Gian Van Veen. El inglés ha participado tres veces en el Mundial, haciendo final en 2024 y ganándolo los dos últimos años. Es solo el cuarto jugador en la historia en ganarlo en años consecutivos y en el palmarés total solo tiene por delante al legendario Phil Taylor, que lo ganó en catorce ocasiones, y a Michael van Gerwen, que lo ganó tres veces.

La victoria le reportó 1 millón de libras, el doble que hace un año y muchísimo más que lo que se embolsaba el campeón de esta disciplina hace dos décadas, cuando el premio final apenas superaba las 30 000 libras.

Durante su corta pero meteórica carrera, este adolescente se ha llevado ya diez títulos 'major' y está destinado a ser uno de los más grandes de la historia de este deporte. EFE

