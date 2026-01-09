Espana agencias

El exjefe de gabinete de Mazón devuelve uno de sus móviles con todos los datos borrados

València, 9 ene (EFE).- El exjefe de Gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, devolvió el pasado 7 de enero a la Generalitat Valenciana uno de sus móviles oficiales "reseteado" y con todas las aplicaciones o datos que pudieran estar en él "borrados".

Así consta en un informe elaborado por la dirección general de Tecnologías de la Información (Dgtic) y aportado a la jueza de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 como información complementaria a otro informe presentado el 2 de enero en respuesta a una petición de la magistrada.

En el documento se informa de que Cuenca mantiene asignados cuatro terminales corporativos, que le entregaron el 9 de agosto de 2023 (dos de ellos), otro el 2 de agosto de 2024 y el cuarto el 24 de junio de 2025.

El día 7 de enero, añade, en la Subdirección General de Telecomunicaciones de la Dgtic "tuvo entrada un terminal devuelto por el Sr. Cuenca a través del Servicio de Asuntos Generales y Patrimonio de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia".

Según señala el informe, al que ha tenido acceso EFE, el móvil devuelto, un Iphone 14 Pro Max, "ha sido reseteado antes de su entrega a la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por lo que todas las aplicaciones o datos que pudieran estar en él han sido borrados. Tiene ahora la configuración de inicio del fabricante".

Añade que la herramienta de monitorización de dispositivos móviles (MDM) que utiliza la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha detectado que este terminal "tuvo instalado WhatsApp, pero no se puede determinar en qué momento se desinstaló la aplicación".

Añade que hasta el día 9 de diciembre de 2025 "el sistema MDM ha detectado que el terminal se encontraba activo, aunque no se puede determinar su uso" y a partir del día 10 de diciembre de 2025, el terminal "no ha conectado con MDM".

Según explica, esta conexión se activa de manera automática mientras el terminal tenga conexión a datos, "por lo que desde el 10 de diciembre de 2025 este terminal no ha tenido conexión a datos".

El informe concluye que este terminal se encuentra actualmente bajo custodia de la Dirección General de Tecnologías de la Información y tas Comunicaciones, a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, n°3, si así lo considera.

La jueza solicitó este informe después de que la exconsellera Salomé Pradas hiciera públicos los mensajes que intercambio con Cuenca, lo que llevó al exjefe de Gabinete a ser citado a testificar por segunda vez en el juzgado de Catarroja.

En una comparecencia el 11 de noviembre Cuenca no pudo aportar a la jueza instructora los mensajes de texto que conserva de día de la dana porque, según dijo, "la capacidad del móvil estaba llena, pidió un móvil nuevo con más capacidad, el informático le hizo el traspaso de datos y como él no hizo copias de seguridad, no se conservaron". EFE

