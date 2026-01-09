Espana agencias

El deporte venezolano en la era de Nicolás Maduro: crisis y cuesta abajo

Guardar

Luis Alejandro Amaya E.

Redacción Deportes, 9 ene (EFE).- La llegada al poder de Nicolás Maduro en Venezuela, primero como un reemplazo temporal de Hugo Chávez y luego como uno definitivo en 2013, se dio ya finalizando una bonanza petrolera en la que se manejaron grandes presupuestos para la realización de eventos y el patrocinio de deportistas.

Por ejemplo, para la Copa América de 2007 el Gobierno en ese entonces en manos de Chávez invirtió cerca de 1.200 millones de dólares en reconstrucción y remodelación de estadios e infraestructura en general, con un petróleo cuyo precio rondaba los 50 dólares el barril. Al final de ese año se pagaba casi en 90.

Para 2013, el ritmo que presentaba el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), un + 1,35 %, no era el mismo que alguna vez llegó al +8,80 %  en el mismo 2007 y  la crisis económica, esa que llevó al país a una hiperinflación del 130.060 % en 2018, ya se veía en el horizonte.

Pero no todo fue una caída libre. En los doce años, nueve meses y 25 días del mandato efectivo de Nicolás Maduro en Venezuela incluso se alcanzaron a ver algunos de los hitos más grandes de la historia del deporte local, como el oro de la atleta Yulimar Rojas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (disputados en 2021 por la pandemia del coronavirus), o el segundo lugar de la selección sub20 de fútbol dirigida por Rafael Dudamel en el mundial de la categoría disputado en Corea del Sur.

No obstante, la casi total estatización del deporte en una Venezuela con una enorme crisis social y económica redundó en que muchos talentos prefirieran desconectarse de la ayuda gubernamental y/o siguieran representando a Venezuela residenciados en el exterior.

La misma Rojas, conocida por su apoyo al chavismo-madurismo, vive en Guadalajara y figura en la nómina del FC Barcelona, club que le renovó su contrato el pasado marzo por dos temporadas más.

Un caso muy contrario políticamente hablando es el del exfutbolista Gabriel Cíchero, quien tituló su publicación en Instagram con un "Libertad 2026" tras la captura de Maduro por parte de fuerzas de EE.UU. el pasado 3 de enero.

El exdefensor de la Vinotinto compartió una imagen de su etapa como seleccionado nacional y dedicó palabras al pueblo venezolano tras lo ocurrido en Caracas.

La crisis económica que provocó el éxodo de cerca de ocho millones de personas tras precipitosas caídas del PIB (una de ellas del -30 % en 2020) le terminó pasando por fin factura a la actividad deportiva en Venezuela.

La falta de recursos en un país en el que el salario mínimo mensual es extremadamente bajo (unos 40 centavos de dólar al cambio actual con respecto al bolívar) hizo que se presentara un grave deterioro en la infraestructura de escenarios, como el estadio Brígido Iriarte, en Caracas, o las piscinas olímpicas de Guatamare, en la isla de Margarita.

El tal vez más popular de los deportes y que más glorias le ha dado a Venezuela, el béisbol, ha sido muy impactado por la grave crisis, llevando a que en varios años no pueda ser sede de la Serie del Caribe, torneo en el que sus equipos más insignes, como los Leones del Caracas o las Águilas del Zulia, se han impuesto en ocho ocasiones.

En efecto, las ediciones de 2018 y 2019 no se pudieron llevar a cabo en territorio venezolano por extremas dificultades logísticas y terminaron disputándose en México y Panamá, respectivamente.

Recién en 2023 pudo volver a llevarse a cabo en Venezuela una Serie del Caribe, certamen que sirvió para inaugurar el estadio Monumental Simón Bolívar, en Caracas. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Page prefiere que "hablen los españoles" a consentir un "atropello" en la financiación

Infobae

Baleares rechaza el proyecto de financiación autonómica:"Nunca aceptaremos esta propuesta"

Infobae

Robles pide al PP y al resto de partidos "sentido de Estado" para aprobar la misión en Ucrania llegado el momento

La responsable de Defensa urge a las principales formaciones a respaldar una eventual colaboración militar española en territorio ucraniano, subrayando que solo se trataría de labores no ofensivas y pendientes de aprobación parlamentaria, en medio de posturas políticas divididas

Robles pide al PP y

Otegi insiste en una lista nacional en las generales para actuar como pueblo vasco

Infobae

Barbón se reúne en audiencia con el Papa León XIV este sábado

Barbón se reúne en audiencia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El buque escuela ‘Juan Sebastián

El buque escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’ sale desde Cádiz un año más para su instrucción: visitará el Caribe o la costa de EEUU

Albares afirma que el Ejecutivo de Sánchez es “el único Gobierno de España” que “ha hecho algo” por los venezolanos

Albares defiende la creación de un ejército de Europa para “sentarse en la mesa de los grandes poderes”

La “falta de control” del Instituto Social de la Marina provoca que trabajadores del mar reciban a la vez subsidios por desempleo y otras ayudas incompatibles

La nueva financiación autonómica quiere incendiar el PP: la jugada de Pedro Sánchez antes de un ciclo electoral clave

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Los agricultores catalanes critican el pacto entre la Unión Europea y Mercosur: “Nos toman el pelo, no podemos competir contra esos países”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La brecha invisible de la transición energética: el 84% de la energía renovable se produce en la España vaciada, pero sin dejar dinero a esas regiones

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España