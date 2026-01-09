El DAX marca un nuevo máximo impulsado por el acuerdo entre la UE y Mercosur

Berlín, 9 ene (EFECOM). - El DAX, el principal índice de la bolsa de Fráncfort, subió este viernes un 0,53 % y marcó un nuevo máximo histórico al cierre, en 25.261,6 puntos, impulsado por el compromiso logrado para la firma del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, que genera grandes expectativas en el sector exportador alemán.

Durante la sesión, el DAX llegó a alcanzar un récord intradía, en 25.281,2 puntos.

A lo largo de la primera semana del año, el DAX ha ganado un 3 %. Algunos analistas atribuyen parte del buen desempeño de la bolsa al llamado efecto psicológico de enero, que hace que parte de los actores del mercado se comporten de manera optimista.

El analista Frank Sohleder, de la Active Trades, dijo que, de momento, no ve síntomas de debilidad en la bolsa, pero advirtió de que toda racha alcista llega en algún momento a su final.

"Para vender es demasiado pronto pero para entrar al mercado es un poco tarde", dijo.

Los datos del mercado laboral en EEUU -menos positivos de lo esperado- también dieron impulso, ya que pueden aumentar la presión sobre la Reserva Federal para que rebaje los tipos de interés. EFECOM